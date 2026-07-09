अर्जेंटीना बनाम मिस्र मैच पर रेफरी ने विवादित निर्णय पर कहा, ईमानदारी पर शक ना करें

Egypt bottled a lead but were robbed in the end.



90+1:14 - Mac Allister fouls Hamdy Fathy's shirt in the box and brings him down. No VAR look and Enzo scores right after to make it 3-2.



Same old, same old to get it over the line for Argentina. pic.twitter.com/E9Vfszp3lC — Younes H-Hamou (@youneshhamou_) July 7, 2026

Can someone explain to me why Egypt wasn’t awarded a penalty here? pic.twitter.com/4AFAJ9NCju

An Argentine fan caught the full disallowed goal on camera.





The one that would've been Egypt's second.



Drama captured in real time.



Writer: Solpic.twitter.com/Go1lgYIUWy https://t.co/hsTTEUpp7H — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026

फीफा के रेफरी चीफ, पियरलुइगी कोलिना ने मिस्र के खिलाफ अर्जेंटीना की विवादित 3-2 वर्ल्ड कप जीत के दौरान रेफरी के फैसलों का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया और आलोचनाओं के बीच कहा कि मैच अधिकारियों ने पूरी आज़ादी के साथ काम किया।कोलिना ने अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने की निंदा की और कहा कि ऐसे आरोपों से रेफरी और उनके परिवारों को धमकियां मिल सकती हैं। मिस्र ने गलत व्यवहार की शिकायत की और आरोप लगाया कि अर्जेंटीना द्वारा स्टॉपेज-टाइम में विजयी गोल करके 2-0 की बढ़त को पलटने के बाद रेफरी पर दबाव डाला गया था।कोलिना ने पुष्टि की कि वीएआर ने लिसांद्रो मार्टिनेज पर फाउल के कारण मुस्तफा ज़िको के गोल को सही ढंग से रद्द किया था और अर्जेंटीना के विजयी गोल से पहले मिस्र को पेनल्टी न देने के फैसले का बचाव किया। फीफा ने पूरे टूर्नामेंट में वीएआर के नियमों को लागू करने के तरीके पर संतोष व्यक्त किया, हालांकि कुछ फैसलों पर अलग-अलग राय हो सकती है, यह भी माना। कोलिना ने कहा कि रेफरी की आलोचना फुटबॉल का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने हार के बाद मिस्र द्वारा रेफरी के फैसलों की शिकायत करने के बाद अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने की निंदा की।कोलिना ने बेबुनियाद आरोपों को खारिज किया। कोलिना ने कहा, “फैसलों के बारे में रचनात्मक चर्चा हमेशा फुटबॉल का हिस्सा रहेगी, लेकिन हमारे खेल में बेबुनियाद आरोपों की कोई जगह नहीं है। कोई भी फीफा वर्ल्ड कप मैच अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकता… कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि फीफा रेफरी के फैसलों को कोई प्रभावित कर सकता है, यहां तक कि फीफा अध्यक्ष (जियानी इन्फेंटिनो) भी नहीं।”मिस्र टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन उनका दावा था कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। अर्जेंटीना ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी की और एन्ज़ो फर्नांडीज के स्टॉपेज-टाइम गोल से जीत हासिल की। मैच के बाद कोच होसाम हसन ने आरोप लगाया कि अर्जेंटीना को टूर्नामेंट में बनाए रखने के लिए रेफरी पर दबाव हो सकता है। मिस्र फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा, “कई अहम घटनाओं ने गंभीर चिंताएं पैदा कीं और फैसलों की निरंतरता और निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े किए, जिन्होंने सीधे तौर पर खेल की दिशा को प्रभावित किया।”मिस्र का तर्क था कि दूसरे हाफ में मुस्तफा ज़िको के गोल को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया; रेफरी ने गोल से पहले की कार्रवाई में फाउल का हवाला दिया, जो असल में हुआ ही नहीं था। मिस्र इस बात से भी नाराज था कि मोहम्मद सलाह के खिलाफ हुए फाउल पर कोई पेनल्टी नहीं दी गई, जबकि ठीक उसी के बाद अर्जेंटीना ने वह मूव बनाया जिससे विजयी गोल हुआ।फीफा के कोलिना ने कहा कि वीएआर ने सही सलाह दी थी कि ज़िको के गोल को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अटैक के दौरान मारवान अत्तिया ने अर्जेंटीना के डिफेंडर लिसैंड्रो मार्टिनेज के खिलाफ फाउल किया था। कोलिना ने कहा, “हमारा मानना है कि फाउल तो फाउल ही होता है। चाहे फाउल ‘साफ’ दिखे या न दिखे, अगर रेफरी ने इसे मैदान पर नहीं देखा, तो वीएआर दखल दे सकता है।” कोलिना ने अर्जेंटीना के विजयी गोल से पहले मिस्र को पेनल्टी न देने के फैसले का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि रेफरी और वीएआर दोनों ने सलाह और जूलियन अल्वारेज़ के बीच हुए संपर्क को “सामान्य फुटबॉल संपर्क” माना।