FIFA ने चुना विश्वकप का ‘Goal of the tournament’, जानें किस खिलाड़ी ने दागा (Video)
फीफा ने घोषणा की कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना के खिलाफ केप वर्डे के खिलाड़ी सिडनी लोपेस कैब्राल के शानदार कर्लिंग शॉट को ‘गोल ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया है। 90 मिनट के खेल के बाद मैच 1-1 से बराबरी पर रहा, जिससे मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। 2022 वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना के लिए लिसेंड्रो मार्टिनेज ने बढ़त दिलाई थी, लेकिन बाद में लोपेस कैब्राल ने शानदार अंदाज में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया।
103वें मिनट में, केप वर्डे के लेफ्ट-बैक खिलाड़ी ने बाईं ओर गेंद संभाली, एलेक्सिस मैक एलिस्टर को छकाते हुए अंदर की ओर आए और दाएं पैर से एक बेहतरीन कर्ल शॉट मारा, जो एमिलियानो मार्टिनेज की पहुंच से दूर गोल पोस्ट के ऊपरी कोने में जाकर लगा।
आखिरकार, क्रिस्टियन रोमेरो के हेडर (जो रास्ते में किसी खिलाड़ी से टकराकर दिशा बदल गया था) की बदौलत अर्जेंटीना ने यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। उज्बेकिस्तान के एल्डोर शोमुरोदोव और हैती के विल्सन इसिडोर के गोल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लोपेस कैब्राल अब मैक्सी रोड्रिगेज, डिएगो फोर्लान, जेम्स रोड्रिगेज, बेंजामिन पावर्ड और रिचार्लिसन जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें यह अवॉर्ड मिला है।
103वें मिनट में, केप वर्डे के लेफ्ट-बैक खिलाड़ी ने बाईं ओर गेंद संभाली, एलेक्सिस मैक एलिस्टर को छकाते हुए अंदर की ओर आए और दाएं पैर से एक बेहतरीन कर्ल शॉट मारा, जो एमिलियानो मार्टिनेज की पहुंच से दूर गोल पोस्ट के ऊपरी कोने में जाकर लगा।
लोपेस कैब्राल ने फीफा से कहा, “यह वाकई अविश्वसनीय था। यह बहुत बड़ा सम्मान है और ऐसी पहचान है जिसका हर खिलाड़ी सपना देखता है। मैं उन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे गोल को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोल चुना।” “अब चुनौती यह है कि ऐसे और गोल करने के लिए मेहनत जारी रखी जाए और सबसे बढ़कर, अपने क्लब और देश को मैच जिताने में मदद की जाए। यह अवॉर्ड मिलना मेरे लिए बहुत खास सम्मान है।”
The goal that stole your hearts all the way to the top.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026
Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! #FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG
आखिरकार, क्रिस्टियन रोमेरो के हेडर (जो रास्ते में किसी खिलाड़ी से टकराकर दिशा बदल गया था) की बदौलत अर्जेंटीना ने यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। उज्बेकिस्तान के एल्डोर शोमुरोदोव और हैती के विल्सन इसिडोर के गोल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लोपेस कैब्राल अब मैक्सी रोड्रिगेज, डिएगो फोर्लान, जेम्स रोड्रिगेज, बेंजामिन पावर्ड और रिचार्लिसन जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें यह अवॉर्ड मिला है।