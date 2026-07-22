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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (10:46 IST)

उर्वशी रौतेला को FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो का खास न्योता, सोशल मीडिया पर छाईं एक्ट्रेस

Urvashi Rautela
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:48 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर यह साबित कर रही हैं कि उन्हें वैश्विक आइकन क्यों कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपार लोकप्रियता और व्यस्त पेशेवर जीवन के बावजूद, वह अपने परिवार और भावनात्मक जुड़ाव को हमेशा प्राथमिकता देती हैं। यही गुण उन्हें दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए और भी अधिक प्रेरणादायक और सहज बनाता है।
 
भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, उर्वशी रौतेला कथित तौर पर फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो से विशेष निमंत्रण पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। इस मुलाकात ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है, जहां प्रशंसक इसे उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं।
 
इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए जियानी इन्फैन्टिनो ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, ग्लोबल आइकन स्टार उर्वशी रौतेला से मिलकर बेहद खुशी हुई। उनका यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसने यह दर्शाया कि उर्वशी को सिनेमा की दुनिया से परे भी लगातार वैश्विक पहचान मिल रही है।
पिछले कुछ वर्षों में उर्वशी रौतेला ने खुद को भारत की सबसे अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाली मनोरंजन हस्तियों में शामिल किया है। भारत का प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजनों में करने से लेकर अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ सहयोग करने और दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने तक, उन्होंने लगातार बॉलीवुड से आगे बढ़कर अपनी वैश्विक पहचान मजबूत की है। 
 
फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो का यह निमंत्रण प्रशंसकों द्वारा उनकी बढ़ती वैश्विक पहचान और प्रभाव का एक और महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है। यह मुलाकात वैश्विक खेल और मनोरंजन जगत के बीच बढ़ते संबंधों का भी प्रतीक है, जहां उर्वशी जैसी हस्तियां सांस्कृतिक दूत के रूप में विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही हैं।
 
सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशंसकों ने भारत का नाम वैश्विक मंच पर रोशन करने के लिए उर्वशी की सराहना की और इसे भारतीय सिनेमा से अंतरराष्ट्रीय पहचान तक उनके प्रेरणादायक सफर का एक गौरवपूर्ण पड़ाव बताया।
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