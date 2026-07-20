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  4. Ferron Torres scored the only goal of the tournament in the Final
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (16:00 IST)

FIFA WC में सिर्फ एक गोल कर पाए फेराल टोरस पर दिला गए खिताबी जीत

Ferran Torres
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (16:05 IST)
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फेरान टोरेस, यह नाम शायद फीफा विश्वकप के शुरुआत तो छोड़िए फीफा विश्वकप फाइनल शुरु होने से पहले भी शायद ही किसी ने सुना हो। लेकिन फीफा विशवकप फाइनल खत्म होने से पहले अंतिम लम्हों में उन्होंने गोल कर अपना नाम मशहूर कर लिया। यह गोल उन्होंने अतिरिक्त समय में मैच के 106 वें मिनट में किया जब उनको हेडर के रुप में असिस्ट मिला।

स्पेन के लिये विश्व कप फाइनल में विजयी गोल भले ही फेरान टोरेस ने दागा हो लेकिन यह टीम के दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और दो स्थानापन्न खिलाड़ियों के आपसी तालमेल से ही संभव हो सका।गोल के लिये तैयारी अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ की शुरूआत में ही हो चुकी थी जब एंजो फर्नांडिस को 93वें मिनट में दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण बाहर जाना पड़ा और अर्जेंटीना दस खिलाड़ियों तक सिमट गई थी।
युवा लामिन यमाल ने दाहिने विंग से गेंद को लपका और पेड्रो पोरो को पास दिया। पोरो का दाहिने पैर से लगा क्रॉस लगभग बाहर ही चला गया था लेकिन 75वें मिनट में मैदान पर आये निको विलियम्स ने हेडर से गेंद टोरेस के हवाले की।स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर आये टोरेस ने बायें पैर से गेंद लपक ली और अर्जेंटीना के चुस्त गोलकीपर एमिलियानो मार्तिनेज को चकमा देकर 106वें मिनट में गोल कर दिया।

टोरेस ने बाद में कहा ,‘‘ यह 47 मिलियन लोगों द्वारा किया गया गोल था। मैं बहुत खुश हूं। विश्व कप में मेरी काफी आलोचना हुई लेकिन शायद यह गोल मेरी किस्मत में था।’उन्होंने कहा ,‘‘ जो हकदार होते हैं और भरोसा रखते हैं, भगवान उनकी झोली भर देता है।’’
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