सम्बंधित जानकारी
- ना खिताब मिला ना गोल्डन बूट, मेस्सी नहीं कर पाए परिकथा अंत (Video)
- विश्वकप ही नहीं गोल्डन बॉल और ग्लब्स समेत कई अवार्ड मिले स्पेन को
- फुटबॉल फाइनल में हुई झड़प, अर्जेंटीना के खिलाड़ी नहीं पचा पाए हार (Video)
- FIFA World Cup Final में जबरन स्टेज पर खड़े रहे डोनाल्ड ट्रंप, हूटिंग का VIDEO हुआ वायरल
- एमबाप्पे ने लगातार दूसरी बार मेस्सी से छीन लिया गोल्डन बूट
FIFA WC में सिर्फ एक गोल कर पाए फेराल टोरस पर दिला गए खिताबी जीत
फेरान टोरेस, यह नाम शायद फीफा विश्वकप के शुरुआत तो छोड़िए फीफा विश्वकप फाइनल शुरु होने से पहले भी शायद ही किसी ने सुना हो। लेकिन फीफा विशवकप फाइनल खत्म होने से पहले अंतिम लम्हों में उन्होंने गोल कर अपना नाम मशहूर कर लिया। यह गोल उन्होंने अतिरिक्त समय में मैच के 106 वें मिनट में किया जब उनको हेडर के रुप में असिस्ट मिला।
स्पेन के लिये विश्व कप फाइनल में विजयी गोल भले ही फेरान टोरेस ने दागा हो लेकिन यह टीम के दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और दो स्थानापन्न खिलाड़ियों के आपसी तालमेल से ही संभव हो सका।गोल के लिये तैयारी अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ की शुरूआत में ही हो चुकी थी जब एंजो फर्नांडिस को 93वें मिनट में दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण बाहर जाना पड़ा और अर्जेंटीना दस खिलाड़ियों तक सिमट गई थी।
टोरेस ने बाद में कहा ,‘‘ यह 47 मिलियन लोगों द्वारा किया गया गोल था। मैं बहुत खुश हूं। विश्व कप में मेरी काफी आलोचना हुई लेकिन शायद यह गोल मेरी किस्मत में था।’उन्होंने कहा ,‘‘ जो हकदार होते हैं और भरोसा रखते हैं, भगवान उनकी झोली भर देता है।’’
स्पेन के लिये विश्व कप फाइनल में विजयी गोल भले ही फेरान टोरेस ने दागा हो लेकिन यह टीम के दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और दो स्थानापन्न खिलाड़ियों के आपसी तालमेल से ही संभव हो सका।गोल के लिये तैयारी अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ की शुरूआत में ही हो चुकी थी जब एंजो फर्नांडिस को 93वें मिनट में दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण बाहर जाना पड़ा और अर्जेंटीना दस खिलाड़ियों तक सिमट गई थी।
युवा लामिन यमाल ने दाहिने विंग से गेंद को लपका और पेड्रो पोरो को पास दिया। पोरो का दाहिने पैर से लगा क्रॉस लगभग बाहर ही चला गया था लेकिन 75वें मिनट में मैदान पर आये निको विलियम्स ने हेडर से गेंद टोरेस के हवाले की।स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर आये टोरेस ने बायें पैर से गेंद लपक ली और अर्जेंटीना के चुस्त गोलकीपर एमिलियानो मार्तिनेज को चकमा देकर 106वें मिनट में गोल कर दिया।
Spain have added another star above their crest #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sFvm9NE2Lz— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
टोरेस ने बाद में कहा ,‘‘ यह 47 मिलियन लोगों द्वारा किया गया गोल था। मैं बहुत खुश हूं। विश्व कप में मेरी काफी आलोचना हुई लेकिन शायद यह गोल मेरी किस्मत में था।’उन्होंने कहा ,‘‘ जो हकदार होते हैं और भरोसा रखते हैं, भगवान उनकी झोली भर देता है।’’
कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'
IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।
वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड
Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में
इंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।