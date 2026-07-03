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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (17:00 IST)

अर्जेंटीना होगी उलटफेर की शिकार, केप वर्डे के कोच का धमाकेदार बयान

FIFA World Cup 2026
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (17:00 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (17:01 IST)
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केप वर्डे के कोच पेड्रो लीटाओ ब्रितो भरोसा है कि उनकी टीम FIFA World Cup 2026 में अर्जेंटीना हरा सकती है। ब्रितो को “विश्वास” है कि वे विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े उलटफेरों में से एक को अंजाम दे सकते हैं और अर्जेंटीना को चौंका सकते हैं। विश्व कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने वाला अब तक का सबसे छोटा देश केप वर्डे, शुक्रवार को मियामी में राउंड ऑफ 32 में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से भिड़ेगा।

लियोनेल मेसी के नेतृत्व वाली अर्जेंटीना की टीम जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लेकिन केप वर्डे के कोच, जिन्हें बुबिस्ता के नाम से जाना जाता है, ने कहा कि उनकी टीम “साहसी और निडर” है।उन्होंने कहा, “बेशक, हमें विश्वास है। हमें खुद पर, अपनी ताकत पर, अपने खिलाड़ियों पर और अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि यह बहुत मुश्किल मुकाबला होगा, लेकिन हम अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। हम साहसी और महत्वाकांक्षी हैं और हम जीतने के लिए खेलेंगे।”
उन्होंने कहा, “हमारा दृढ़ विश्वास है, और यह बहुत मददगार है। हम साहस के साथ खेलेंगे। हम निडर होकर क्वालिफिकेशन के लिए लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि खिलाड़ी मैच का आनंद लें, लेकिन साथ ही साथ ध्यान केंद्रित रखें और अगले चरण में पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करें।” उन्होंने कहा, “वे मौजूदा विश्व चैंपियन हैं और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक हैं। हम उनकी पूरी टीम के खिलाफ खेलेंगे। हम जानते हैं कि मेसी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन हम उनकी पूरी टीम के खिलाफ खेलेंगे।”
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