शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  Here's how to offer lamps to the river on Dev Diwali par deep daan
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (14:43 IST)

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर इस तरह करें नदी में दीपदान, घर के संकट होंगे दूर और धन धान्य रहेगा भरपूर

देव दिवाली 2025
Dev diwali 2025 date deepadan: देव दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। देव दीपावली को देवताओं द्वारा मनाई गई दीपावली के रूप में जाना जाता है। इस दिन त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवता लोग गंगा के घाट पर आकर दिवाली मनाते हैं और दीपदान करके उत्सव मनाते हैं। आओ जानते हैं कि किस तरह करें दीपदान। 
 
देव दीपावली 2025 कब है?: dev diwali 2025 date:
दिनांक: देव दीपावली 5 नवंबर 2025 बुधवार को रहेगी।
कार्तिक पूर्णिमा तिथि आरंभ: 4 नवंबर 2025, रात 10 बजकर 36 मिनट पर ।
कार्तिक पूर्णिमा तिथि समाप्त: 5 नवंबर 2025, शाम 06 बजकर 48 मिनट पर।
पूजा और दीपदान मुहूर्त: प्रदोष काल मुहूर्त (पूजा का शुभ समय) शाम 05 बजकर 15 मिनट से शाम 07 बजकर 50 मिनट तक।
 
दीपदान का अक्षय पुण्य:- इस दिन किए गए दीपदान (दीपक जलाने) का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और माना जाता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस दिन दीये जलाना अति शुभ होता है, क्योंकि ये पूरे वर्ष की खुशहाली का प्रतीक होते हैं।  पद्मपुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्णपक्ष के पांच दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं।
Dev diwali
दीपदान की सामान्य विधि:-
1. पवित्रता: देव दिवाली के दिन (जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है) सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, या नहाने के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
 
2. संकल्प और पूजा: शाम के समय, प्रदोष काल में, घर के मंदिर में भगवान गणेश, भगवान शिव (त्रिपुरारी) और भगवान विष्णु की पूजा करें। उनसे सुख-समृद्धि और दीपदान के पुण्य फल की कामना करें।
 
3. दीपक तैयार करना: दीपदान के लिए मिट्टी के दीयों (दीपक) का उपयोग करें। इनमें शुद्ध देसी घी या तिल का तेल भरकर रुई की बाती लगाएं।
 
4. दीपक की संख्या: शुभ परिणाम के लिए विषम संख्या (जैसे 5, 7, 11, 21, 51, या 101) में दीपक जलाना शुभ माना जाता है।
 
5. दीपदान: तैयार किए गए दीयों को निर्धारित स्थानों पर जलाकर रखें या प्रवाहित करें।
 
दीपदान के महत्वपूर्ण स्थान
1. पवित्र नदी या जलाशय: सबसे प्रमुख दीपदान गंगा नदी के तट पर या किसी अन्य पवित्र नदी, तालाब या जलाशय में किया जाता है। इन दीयों को जल में प्रवाहित किया जाता है।
 
2. देव मंदिर: भगवान शिव (चूँकि इस दिन उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था) और भगवान विष्णु के मंदिरों में दीपक जलाएँ। कुछ मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव के समक्ष 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना विशेष कल्याणकारी होता है।
 
3. घर के महत्वपूर्ण स्थान: घर के मुख्य द्वार पर। पूजा स्थल या मंदिर में। आँगन और छत पर। तुलसी के पौधे के पास (एक दीपक)। ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में दीपक जलाना शुभ माना जाता है।
 
4. पीपल वृक्ष के नीचे: पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना ज्ञान और सौभाग्य के लिए अच्छा माना जाता है।
 
5. ब्राह्मण या गुरु का घर: विद्वान ब्राह्मण या अपने गुरु के घर दीपक जलाना भी पुण्यकारी होता है।
 
दीपदान के नियम
1. दीपदान हमेशा संध्याकाल या प्रदोष काल में करना चाहिए।
2. दीपक जलाते समय मन को शुद्ध रखें और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान करें।
3. यदि आप नदी में दीपदान कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएँ। 
4. आटे के दीपक का उपयोग करना पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है।
 
Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएं

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएंTulsi vivah par kitne diye jaate hai: देवउठनी एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) तुलसी विवाह पर आप 1, 5, 11, 21, 51 या 108 दीये जला सकते हैं, हालांकि 5 दीये जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए।

यदि आपका घर या दुकान है दक्षिण दिशा में तो करें ये 5 अचूक उपाय, दोष होगा दूर

यदि आपका घर या दुकान है दक्षिण दिशा में तो करें ये 5 अचूक उपाय, दोष होगा दूरDakshin disha ke makan and Dukan ka vastu: हिन्दू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है। इस दिशा में घर या दुकान का मुख्य द्वार है तो उससे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। दक्षिण दिशा को यम और मंगल की दिशा माना गया है। यह दिशा स्त्रियों के लिए अत्यंत अशुभ तथा अनिष्टकारी होती है। इस दिशा से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव ज्यादा रहता है जो शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार या खिड़की है तो दक्षिण के बुरे प्रभाव से बचना जरूरी है। इसके लिए जानिए 5 खास अचूक उपाय।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधिDev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को कुछ लोग छोटी दिवाली और देव दिवाली भी मानते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने और तुलसी विवाह करने का प्रचलन है। आओ जानते हैं दोनों ही परंपरा के संबंध में विस्तार से पूजन और विवाह विधि।

काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख पर '94' लिखने का रहस्य: आस्था या अंधविश्‍वास?

काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख पर '94' लिखने का रहस्य: आस्था या अंधविश्‍वास?Kashi Manikarnika Ghat: काशी (वाराणसी/बनारस) को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है, जहाँ गंगा तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का संगम सदियों से होता रहा है। यह महाश्मशान, जहाँ राजा हरिशचंद्र के समय से अंतिम संस्कार की अग्नि निरंतर धधक रही है, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय परंपरा के कारण चर्चा में आया है। Quora और Instagram पर लाखों यूजर्स यह सवाल पूछ रहे हैं: दाह संस्कार के बाद चिता की राख पर '94' क्यों लिखा जाता है?

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?

Vishnu Trirat Vrat: विष्णु त्रिरात्री व्रत क्या होता है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है?Trirat Vrat 2025: विष्णु त्रिरात्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है, जो तीन रातों और तीन दिनों तक चलने वाला उपवास या विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है। 'त्रिरात्री' का शाब्दिक अर्थ ही 'तीन रातें' होता है। इस व्रत का संबंध मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों से होता है।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मतGuru brihaspati gochar 2025: बृहस्पति ग्रह वर्तमान में 8 वर्षों के लिए अपनी अतिचारी गति पर हैं अर्थात सामान्य रूप से एक वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करने वाला गुरु ग्रह मिथुन में जाते ही अतिचारी हो चला है और अब एक वर्ष में दो से तीन राशियों में गोचर कर रहा है। वर्तमान में अल्पकाल के लिए मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के चलते सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल कर्क में गोचर से 4 राशियों की किस्मत का तारा चमका हुआ है।

Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?

Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?Wedding Date November 2025: देवउठनी एकादशी 2025 इस बार 1 नवंबर को पड़ रही है। यह दिन विशेष रूप से हिंदू कैलेंडर में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे देवताओं के जागने का दिन माना जाता है। इसके साथ ही, इस दिन से शादी विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए भी मुहूर्त शुरू होते हैं, जो चातुर्मास यानी साधारणत: 4 महीने के समाप्त होने के बाद शुरू होते हैं।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?When is Devuthani Ekadashi in 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी और देवुत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार इस एकादशी के दिन को लेकर भ्रम है कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखें, 1 नवंबर को या कि 2 नवंबर 2025 को व्रत रखें? मान्यता अनुसार इस दिन से देव उठ जाते हैं अर्थात भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जाग जाते हैं और इस दिन के बाद से ही सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।

Dev uthani ekadashi deep daan: देव उठनी एकादशी पर कितने दीये जलाएं

