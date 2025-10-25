शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. छठ पूजा
  4. these are the favorite offerings of Chhathi Maiya; be sure to offer them to her
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (17:53 IST)

छठ पूजा 2025: छठी मैया के प्रिय भोग, जरूर करें उन्हें अर्पण

छठ पूजा 2025
Chhath Puja 2025: लोक आस्था और पवित्रता के महापर्व छठ पूजा में प्रसाद की टोकरी (सूप) में कुछ विशेष भोग और फलों को शामिल करना अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना जाता है। ये भोग और फल न केवल छठी मैया को प्रिय हैं, बल्कि इनकी प्राकृतिक पवित्रता ही इस व्रत का मूल है। छठ मैया और सूर्य देव को जो भोग लगाया जाता है, वह अत्यंत शुद्ध, सात्विक और पारंपरिक होता है।
 
1. डाभ नींबू: सामान्य नींबू से बड़ा, अंदर से लाल और खट्टा-मीठा। इसकी मोटी बाहरी परत के कारण यह पशु-पक्षियों द्वारा जूठा नहीं हो पाता, जिससे इसकी पवित्रता बनी रहती है। इसे पूजा में लाना बेहद शुभ है।
 
2. गन्ना (ईख): यह छठ पूजा के लिए सबसे जरूरी सामग्री है। कई स्थानों पर गन्ने का घर (कोसी) बनाकर पूजा की जाती है। इसकी कठोरता के कारण यह जूठा नहीं होता और घर में सुख-शांति लाता है।
 
3. ईख (गन्ना): पांच या सात गन्ने का बंडल प्रसाद के साथ रखा जाता है। यह समृद्धि और संतान की लंबी आयु का प्रतीक है।
 
4. केला: यह छठी मैया का प्रिय फल माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसे कच्चा तोड़कर घर पर ही पकाया जाता है ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। केले के पत्ते पर ही सारा प्रसाद सजाया जाता है। ताजे फल, विशेष रूप से केला, छठी मैया को अर्पित किए जाते हैं।
 
5. नारियल: इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप और परम पवित्र फल माना जाता है। पूजा में नारियल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यह अनिवार्य सामग्री है।
 
6. सिंघाड़ा: यह फल जल में होता है और माता लक्ष्मी को प्रिय है। इसका सख्त छिलका इसकी पवित्रता बनाए रखता है, इसलिए इसे छठ मैया को अर्पित किया जाता है।
 
7. सुपारी: हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह कठोर होती है और देवी लक्ष्मी का प्रभाव माना जाता है, इसलिए इसे पूजा संकल्प में शामिल किया जाता है।
 
8. सुथनी: यह मिट्टी से निकलने वाला फल है, जिसे अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। आयुर्वेद में भी लाभकारी होने के कारण इसे छठ पूजा की सामग्री में शामिल किया जाता है।
 
9. अदरक का पौधा: अदरक का पौधा (जिसमें फल लगा हो) भी छठ पूजा की विशेष सामग्री है। यह देवी को समर्पित होता है और इसे सात्विक पूजा का प्रतीक माना जाता है।
 
10. ठेकुआ: यह छठ पूजा का सबसे मुख्य और अनिवार्य प्रसाद है। यह आटा, मैदा और गुड़/चीनी से शुद्ध घी में बनाया जाता है।
 
11. कसार: यह भुने हुए चावल को गुड़ या चीनी के साथ पीसकर बनाया जाता है।
 
12. गुड़ की खीर (रसिया): इसे साठी के चावल, दूध और गुड़ से बनाया जाता है। यह प्रसाद खरना के दिन खाया जाता है।
 
13. कद्दू-भात (लौकी भात): कद्दू (लौकी) की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल। यह प्रसाद व्रत शुरू करने से पहले खाया जाता है।
 
14. पूरी या रोटी: यह प्रसाद खीर के साथ खाया जाता है।
 
मूल महत्व: इन सभी फलों और सामग्रियों को टोकरी में रखने का मुख्य कारण इनकी प्राकृतिक पवित्रता (जिस पर पशु-पक्षी का जूठन न हो) और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना है। इनके बिना प्रसाद की टोकरी अधूरी मानी जाती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja Date: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र महापर्व है। यह चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव (Surya Dev) और छठी मैया (Chhathi Maiya) की उपासना की जाती है। यहां छठ पूजा 2025 के लिए संपूर्ण सामग्री सूची और पूजा विधि दी गई है...

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी में

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी मेंछठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं जरूर पढ़ें, मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?Chhath puja 2025: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक, चार दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा जबकि सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेशChhath Puja Messages: छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! आप अपने प्रियजनों को भेजने के लिए यहां नीचे दिए गए शुभकामना संदेशों और कोट्स का उपयोग करके त्योहार का आनंद दुगुना कर सकते हैं:

और भी वीडियो देखें

Chhath Puja 2025: पीरियड (मासिक धर्म) में छठ पूजा कैसे करें या क्या करें?

Chhath Puja 2025: पीरियड (मासिक धर्म) में छठ पूजा कैसे करें या क्या करें?Chhath Puja: छठ पूजा एक धार्मिक पर्व है जो विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्य देवता और उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, साथ ही स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है।

October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन की वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!

October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन की वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!Weekly Horoscope 27-02 November 2025: अक्टूबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 02 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

छठ पूजा 2025: डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त समय क्या है?

छठ पूजा 2025: डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त समय क्या है?Chhath Puja 2025: छठ पूजा के चार दिनी उत्सव में तीसरा दिन अर्थात षष्ठी का दिन महत्वपूर्ण होता है इस दिन शाम को सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सुबह 36 घंटे के व्रत का पारण करने के पहले सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाता है। 27 अक्टूबर 2025 को षष्ठी के डूबते सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाएगा और अगले दिन 28 अक्टूबर को सप्तमी के उगते सूर्य को अर्घ्‍य देते हैं।

Chhath puja vrat vidhi: छठ पूजा पर व्रत कैसे करते हैं?

Chhath puja vrat vidhi: छठ पूजा पर व्रत कैसे करते हैं?How do you observe the fast during Chhath Puja: छठ पूजा एक अत्यंत कठिन और पवित्र चार दिवसीय महापर्व है, जिसमें शुद्धता और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह व्रत 36 घंटे तक निर्जला (बिना अन्न और जल के) रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत एक अत्यंत कठिन और पवित्र अनुष्ठान है जो चार दिनों तक चलता है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। यह व्रत पूर्ण शुद्धता, संयम और भक्ति की माँग करता है।

Chhath Puja 2025 Date Time: छठ पूजा का तीसरा दिन सांध्य अर्घ्य, जानें कब होगा सूर्यास्त, मंत्र और मुहूर्त

Chhath Puja 2025 Date Time: छठ पूजा का तीसरा दिन सांध्य अर्घ्य, जानें कब होगा सूर्यास्त, मंत्र और मुहूर्तChhathi maiya ke pati kaun hai: 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन छठ पूजा होगी। इस दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्‍य देकर उनकी पूजा करते हैं और इसी के साथ इस दिन षष्ठी की देवी छठ मैया की पूजा भी होती है। आओ जानते हैं कि इस दिन कब होगा सूर्यास्त, सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र और क्या है शुभ मुहूर्त।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com