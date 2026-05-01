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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Vaishakh purnima remedies: वैशाख पूर्णिमा के 5 खास उपाय, सभी संकटों से मुक्ति पाएं

वैशाख पूर्णिमा के उपाय
vaishaakh poornima ke 5 upaay: वैशाख पूर्णिमा हिन्दू पंचांग में अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखता है, बल्कि मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी होता है। संकटों और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कई बार हमें केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही उपाय करना भी आवश्यक होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय और पूजा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं और किस्मत को भी सुधारते हैं।ALSO READ: वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व
 
इस विशेष दिन पर की जाने वाली पूजा, दान, मंत्र जाप और साधारण उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाने में मदद करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन के कठिन समय को आसान बनाना चाहते हैं और संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यह जानकारी और खास उपाय आपके लिए ही है...
 
1. 'धर्म घट'/ मिट्टी के घड़े का दान
2. पीपल के वृक्ष पर 'दूध-मिश्रित जल' अर्पण
3. चंद्र दोष निवारण हेतु अर्घ्य
4. काले तिल और शहद का प्रयोग
5. दीपदान और सत्यनारायण कथा
 

यहां संकटों से मुक्ति पाने के लिए 5 विशेष और प्रभावी उपाय दिए गए हैं:

 

1. 'धर्म घट'/ मिट्टी के घड़े का दान

वैशाख मास में जल दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है।
 
उपाय: एक नया मिट्टी का घड़ा लें, उसे स्वच्छ जल से भरें और उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी डालें। इसे किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में दान करें।
 
लाभ: यह उपाय अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है और पितरों के आशीर्वाद से जीवन के बड़े संकट टल जाते हैं।
 

2. पीपल के वृक्ष पर 'दूध-मिश्रित जल' अर्पण

पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है।
 
विधि: पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाएं और 5 तरह की मिठाइयां अर्पित करें। इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें।
 
लाभ: इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।ALSO READ: बुद्ध पूर्णिमा पर करें ये 5 काम, व्रत का मिलेगा दोगुना फल, जीवन में आएगी सुख-शांति
 

3. चंद्र दोष निवारण हेतु अर्घ्य

यदि आप मानसिक तनाव या बार-बार आने वाली बाधाओं से परेशान हैं, तो यह उपाय अचूक है।
 
उपाय: रात को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाए, तब एक चांदी या स्टील के लोटे (तांबे को छोड़कर किसी भी पात्र) में जल, कच्चा दूध, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें।
 
लाभ: इससे कुंडली का चंद्र दोष शांत होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
 

4. काले तिल और शहद का प्रयोग

पुराणों के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना विशेष फलदायी है।
 
विधि: जल में काले तिल डालकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें शहद और तिल का भोग लगाएं।
 
लाभ: यह उपाय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अज्ञात शत्रुओं से रक्षा करता है।
 

5. दीपदान और सत्यनारायण कथा

विधि: वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय घर के मंदिर, तुलसी के क्यारे और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो पास के किसी जलाशय या नदी में दीप प्रवाहित करें। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या स्वयं पढ़ें।
 
लाभ: दीपदान करने से जीवन का अंधकार और कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।
 
वैशाख पूर्णिमा का खास मंत्र: इस दिन पूरे समय "ॐ विष्णवे नमः" या "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः" का मानसिक जाप करते रहें।
 
इन उपायों से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, आर्थिक तंगी दूर होती है तथा सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vaishakh Purnima 2026: वैशाख पूर्णिमा पर करें ये 5 उपाय, सभी देवताओं का मिलेगा आशीर्वाद
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