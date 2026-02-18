बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Last Modified: बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (12:54 IST)

तुम्बाड 2 में दिखेगा हॉलीवुड का जादू, सोहम शाह की फिल्म में हुई साइमन ली और शॉन हैरिसन की एंट्री

'तुम्बाड 2' अपने क्रिएटिव लेवल को और भी बड़ा बनाने जा रही है, क्योंकि इस मच-अवेइटेड सीक्वल से अब बड़े इंटरनेशनल टैलेंट जुड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक, लॉस एंजिल्स के मशहूर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और क्रिएचर डिजाइनर साइमन ली (स्पाइडरजीरो) और जाने-माने प्रोस्थेटिक डिजाइनर शॉन हैरिसन इस फिल्म का हिस्सा बन गए हैं।
 
​दुनिया भर में क्रिएचर डिजाइन और वर्ल्ड-बिल्डिंग के लिए मशहूर साइमन ली गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, गॉडज़िला: किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, कॉन्ग: स्कल आइलैंड, पैसिफिक रिम, एज ऑफ टुमारो, स्टार ट्रेक बियॉन्ड, मेलिफिसेंट और अमेजन की सीरीज 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर' जैसे बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं। उनकी खासियत पौराणिक दुनिया और आंखों को चौंधिया देने वाले डरावने जीव तैयार करने में है और यही वो चीजें हैं जो 'तुम्बाड' की दुनिया की जान हैं।
 
शॉन हैरिसन इस प्रोजेक्ट से प्रोस्थेटिक डिजाइनर के तौर पर जुड़े हैं और वह अपने साथ दुनिया भर का बड़ा अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने स्टार वार्स, द ममी, वर्ल्ड वॉर जेड, एवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉन और हैरी पॉटर की सभी फिल्मों के साथ-साथ 'पीकी ब्लाइंडर्स' जैसी टीवी सीरीज में भी काम किया है। उनके आने से फिल्म के किरदारों और उनके लुक्स में और भी बारीकी और असलियत देखने को मिलेगी।
 
इस सीक्वल को एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह अपने बैनर 'सोहम शाह फिल्म्स' के तहत बना रहे हैं, और दिग्गज प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गडा की 'पेन स्टूडियोज' इसे पेश कर रही है। 'आरआरआर' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले पेन स्टूडियोज के इस फिल्म से जुड़ने के बाद, मेकर्स अब इसे पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े और भव्य विजुअल स्केल पर बनाने की तैयारी में हैं।
 
सूत्र ने बताया ‍कि तुम्बाड की कहानी जिस तरह पौराणिक कथाओं और माहौल पर आधारित है, उसे देखते हुए इसके सीक्वल के लिए एक गहरी और बड़ी विजुअल भाषा की जरूरत है। हमारा विचार अपनी जड़ों से जुड़ी कहानी को दुनिया भर के बेहतरीन क्रीचर डिजाइन और प्रोस्थेटिक काम के साथ जोड़ने का है। साइमन और शॉन का अनुभव उन्हें इस फिल्म के लिए एक रोमांचक हिस्सा बनाता है।
 
असली 'तुम्बाड' की इसकी डरावनी प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल डिटेलिंग के लिए काफी तारीफ हुई थी, जिसने इसे एक कल्ट फिल्म बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब अंतरराष्ट्रीय कलाकारों और पेन स्टूडियोज की प्रोडक्शन ताकत के साथ, 'तुम्बाड 2' खुद को इस फ्रेंचाइजी के एक महत्वाकांक्षी सिनेमाई विस्तार के रूप में तैयार कर रही है।
 
हालांकि अभी मेकर्स की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की चर्चाओं की मानें तो यह सीक्वल अपने स्केल और पौराणिक गहराई को काफी बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है।
