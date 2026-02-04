बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. tripti dimri dark comedy netflix film maa bahan teaser
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (13:41 IST)

'मां बहन' में तृप्ति डिमरी का कॉमिक अंदाज दर्शकों को आ रहा पसंद, फैंस ने बताया आजकल की स्मिता पाटिल

Tripti Dimri
'बुलबुल' और 'कला' के बाद, तृप्ति डिमरी अपनी अगली नेटफ्लिक्स फिल्म 'मां बहन' के साथ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। यह एक डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसे सुरेश त्रिवेणी ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में पहली बार माधुरी दीक्षित, रवि किशन और धारणा दुर्गा साथ नजर आएंगे। 
 
कहानी रेखा और उसकी दो बेटियों, जया और सुषमा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें उनके मोहल्ले में पहले से ही शक की नजर से देखा जाता है। कहानी तब मजेदार मोड़ लेती है, जब उनकी रसोई में एक लाश मिलती है और उसे छुपाने के लिए तीनों को मजबूरी में साथ आना पड़ता है।
 
फिल्म में तृप्ति डिमरी का डार्क कॉमेडी की ओर रुख करना दर्शकों को खासा पसंद आ रहा है। उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग, 'बड़ी बहन' के किरदार में जिम्मेदारी और हल्की-फुल्की शरारत, साथ ही उनकी सहज घरेलू बोली उनके किरदार को बेहद असली बनाती है। यही वजह है कि दर्शक उनके इस नए अंदाज़ को खूब सराह रहे हैं।
 
एक फैन ने लिखा, 'तृप्ति कॉमेडी में बहुत अच्छी हैं।' वहीं दूसरे ने कहा, 'टाइमपास कॉमेडी फिल्म है, लेकिन तृप्ति डिमरी अब अच्छे प्रोजेक्ट्स चुन रही हैं।' किसी ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, 'तृप्ति में असली टैलेंट और ह्यूमर है।' एक यूज़र ने उन्हें 'आजकल की स्मिता पाटिल' तक कह दिया।
 
कई दर्शकों ने ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को दिलचस्प बताया और तृप्ति डिमरी की स्क्रीन प्रेज़ेंस की जमकर तारीफ की। नेटफ्लिक्स ने भी उनके ‘कमबैक’ से जुड़े एक कमेंट पर मजेदार जवाब देते हुए लिखा, “वो कभी गई ही नहीं!”
 
‘ओ रोमियो’ के ट्रेलर में गंभीर और सधी हुई अदाकारी दिखाने के बाद, ‘मां बहन’ में तृप्ति डिमरी का यह चुलबुला और अनदेखा रूप सामने आ रहा है। यह साफ दिखाता है कि तृप्ति डिमरी आज की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो हर किरदार में आसानी से ढल जाती हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नेटफ्लिक्स की 'फैमिली बिजनेस' के फर्स्ट लुक ने जीता फैंस का दिल, 7 साल बाद रिया चक्रवर्ती की वापसी

नेटफ्लिक्स की 'फैमिली बिजनेस' के फर्स्ट लुक ने जीता फैंस का दिल, 7 साल बाद रिया चक्रवर्ती की वापसीनेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज 'फैमिली बिजनेस' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज़ हो चुका है और आते ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया है। विजय वर्मा और अनिल कपूर की लीड वाली यह सीरीज़ परिवार, पावर और महत्वाकांक्षा की कहानी दिखाने वाली है।

The 50: स्ट्रैटेजी, ड्रामा, सर्वाइवल और टीम स्पिरिट का दमदार संगम, जानिए शो की खास बातें

The 50: स्ट्रैटेजी, ड्रामा, सर्वाइवल और टीम स्पिरिट का दमदार संगम, जानिए शो की खास बातेंरियलिटी शोज की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका बनिजय एशिया एक बार फिर कुछ बिल्कुल अलग लेकर आया है। जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा 'द 50' न सिर्फ़ भीड़ से अलग है, बल्कि टीवी एंटरटेनमेंट को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

नेटफ्लिक्स की कॉप ड्रामा 'कर्तव्य' में नजर आएंगे सैफ अली खान

नेटफ्लिक्स की कॉप ड्रामा 'कर्तव्य' में नजर आएंगे सैफ अली खाननेटफ्लिक्स इंडिया ने नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया इवेंट में अपने 2026 कंटेंट स्लेट से पर्दा उठाया, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले टाइटल्स में सैफ अली खान स्टारर 'कर्तव्य' भी शामिल है। कर्तव्य नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और डायरेक्टर पुलकित की दूसरी साझेदारी है, इससे पहले ये तीनों क्रिटिकली अक्लेम्ड भक्षक में साथ काम कर चुके हैं। यह फिल्म एक्सक्लूसिव तौर पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, एयरपोर्ट पर ब्लश करते हुए दिया ये रिएक्शन!

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, एयरपोर्ट पर ब्लश करते हुए दिया ये रिएक्शन!साउथ और बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। हाल ही में रश्मिका ने एयरपोर्ट पर पैपराजी के सवालों पर जो प्रतिक्रिया दी, उसने इन अफवाहों को लगभग पक्का कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह जोड़ा फरवरी 2026 के अंत में उदयपुर में एक शाही समारोह में शादी के बंधन में बंध सकता है।

कपिल शर्मा ने कसा लॉरेंस बिश्नोई पर तंज! कहा- गैंगस्टर भी पीछे लगे हैं...

कपिल शर्मा ने कसा लॉरेंस बिश्नोई पर तंज! कहा- गैंगस्टर भी पीछे लगे हैं...फेमस कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ समय से कपिल गैंगस्टर्स के निशाने पर है। कनाड़ा स्थित उनके कैफे पर कई बार गोलीबारी की घटना हो चुकी है। वहीं अब कपिल शर्मा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कमेंट कया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com