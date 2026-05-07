मिर्जापुर से पंचायत तक, इन प्रोडक्शन हाउस ने दिए सबसे बड़े OTT हिट

भारतीय OTT सीरीज आजकल दमदार क्राइम स्टोरीज, इमोशनल ड्रामा और कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। TVF, एक्सेल एंटरटेनमेंट और बनिजय एंटरटेनमेंट जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस इस बदलाव के केंद्र में हैं। ‘स्कैम 1992’, ‘पंचायत’ और ‘मिर्जापुर’ जैसी चर्चित सीरीज़ Prime Video, SonyLIV और Netflix जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं, जो दर्शकों को बेहतर और ज़मीन से जुड़ा कंटेंट देने की दिशा में बड़ा बदलाव दिखाती हैं।

आइए जानते हैं उन सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के बारे में, जिन्होंने भारतीय OTT की सबसे लोकप्रिय सीरीज़ दी हैं।

अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट

अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट एक बेहद सक्रिय भारतीय कंटेंट स्टूडियो है, जो Sony LIV, Disney+ Hotstar, Prime Video और Netflix जैसे कई प्लेटफॉर्म्स के लिए हाई-क्वालिटी OTT सीरीज़ बनाने के लिए जाना जाता है। स्कैम 1992, क्रिमिनल जस्टिस, रुद्र - द एज ऑफ डार्कनेस और सिटी ऑफ ड्रीम्स जैसी चर्चित सीरीज़ इसी स्टूडियो की देन हैं।

यह स्टूडियो “बोल्ड और साहसी” कहानियों पर फोकस करता है और अक्सर जटिल ऐतिहासिक या वास्तविक घटनाओं को बेहद गहराई से पेश करता है। इसकी खासियत यह भी है कि यहां स्टारडम से ज्यादा टैलेंट को प्राथमिकता दी जाती है और कलाकारों का चयन उनकी लोकप्रियता नहीं बल्कि किरदार के अनुरूप किया जाता है।

एक्सेल एंटरटेनमेंट

एक्सेल एंटरटेनमेंट OTT की दुनिया में अपनी “प्रीमियम” और सिनेमाई कहानी कहने की शैली के लिए अलग पहचान रखता है। ‘मिर्जापुर’ जैसी सीरीज़ सांस्कृतिक पहचान बन चुकी हैं, जहां कालीन भैया और गुड्डू पंडित जैसे किरदार कहानी से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। इसी वजह से आगे के सीज़न्स के लिए बड़े बजट की मांग भी बढ़ी।

वहीं ‘मेड इन हेवन’ जैसी सीरीज़ भारतीय एलीट समाज की परतें खोलते हुए जाति, लैंगिकता और जेंडर जैसे सामाजिक मुद्दों को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश करती है। इसके अलावा ‘दहाड़’ और ‘डब्बा कार्टेल’ जैसी सीरीज़ के जरिए एक्सेल एंटरटेनमेंट ने छोटे शहरों और देसी कहानियों को भी बेहद स्टाइलिश और सशक्त तरीके से दर्शाया है।

बनिजय एंटरटेनमेंट

बनिजय एंटरटेनमेंट भारत में दुनिया की सबसे सफल वेस्टर्न सीरीज़ को भारतीय अंदाज़ में ढालने के लिए जाना जाता है। इसकी सीरीज़ में बड़े स्टार्स और सिनेमाई प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को मिलती है। ‘द नाइट मैनेजर’ ने भारत में हाई-एंड स्पाई थ्रिलर जॉनर को नई पहचान दी और इंटरनेशनल लेवल की अडैप्टेशन का उदाहरण पेश किया। वहीं ‘द ट्रायल’, जो ‘द गुड वाइफ’ का भारतीय रूपांतरण है और जिसमें काजोल मुख्य भूमिका में हैं, भारतीय सामाजिक मुद्दों और कानूनी ड्रामा का बेहतरीन मेल दिखाती है।

बनिजय एंटरटेनमेंट ने युवाओं के बीच भी अपनी खास जगह बनाई है। ‘कैंपस बीट्स’, जो बनिजय एशिया द्वारा बनाई गई एक यूथ डांस ड्रामा सीरीज़ है, Gen Z दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रही। मई 2025 में यह भारत की पहली OTT सीरीज़ बनी जिसने पांच सीज़न्स पूरे किए और अप्रैल 2026 में इसका छठा सीज़न ‘Campus Beats Returns’ भी रिलीज़ हुआ।

धर्मा प्रोडक्शंस

धर्मा प्रोडक्शंस ने OTT पर बॉलीवुड जैसी भव्यता और ग्लैमरस कहानी कहने की शैली को नए अंदाज़ में पेश किया। उनकी सीरीज़ पारंपरिक पारिवारिक फिल्मों से हटकर आधुनिक और स्टाइलिश नैरेटिव्स पर आधारित होती हैं। ‘फैब्युलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स’, ‘कॉल मी बे’ और ‘अजीब दास्तान्स’ जैसी सीरीज़ इसके शानदार उदाहरण हैं।

TVF

द वायरल फीवर (TVF) भारतीय OTT में “रिलेटेबल रियलिज़्म” लाने के लिए खास पहचान रखता है। यह स्टूडियो बॉलीवुड की चमक-दमक की बजाय आम मिडिल क्लास लोगों के सपनों और संघर्षों को बेहद सादगी से पेश करता है। ‘पंचायत’ के जरिए TVF ने गांव आधारित कहानियों को नए और वास्तविक अंदाज़ में दिखाया, जहां ओवर-द-टॉप ड्रामा की जगह सरल और दिल को छू लेने वाली कहानी देखने को मिली। इसके अलावा ‘गुल्लक’, ‘एस्पिरेंट्स’ और कई स्लाइस-ऑफ-लाइफ ड्रामा भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं।