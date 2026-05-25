प्राइम वीडियो लेकर आ रहा पैसे और धोखे की दमदार कहानी, इस दिन रिलीज होगी 'द पिरामिड स्कीम'

प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली प्राइम ओरिजिनल सीरीज़ 'द पिरामिड स्कीम' की वर्ल्डवाइड प्रीमियर डेट के रूप में 5 जून की घोषणा की है। द वायरल फीवर द्वारा प्रोड्यूस, श्रेयांश पांडे द्वारा क्रिएटेड और आशीष आर शुक्ला व श्रेयांश पांडे द्वारा डायरेक्टेड यह ड्रामा सीरीज़ पिरामिड स्कीम्स की दिलचस्प लेकिन जटिल दुनिया और जल्दी पैसा कमाने के खतरनाक लालच को एक्सप्लोर करती है।

​अक्षेंद्र मिश्रा द्वारा लिखित इस सीरीज़ में परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी, शेखर सुमन, अंजन श्रीवास्तव, अल्फिया जाफ़री और आशीष राघव लीड रोल्स में नज़र आएंगे। साथ ही अखिलेन्द्र मिश्रा, स्मिता बंसल, विजय कुमार, इंद्रेश मलिक, रवि बहल, सुशांत सिंह, सोनल झा और सदानंद पाटिल जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में सपोर्ट करते दिखेंगे।

​'द पिरामिड स्कीम' प्राइम वीडियो की प्राइम डे के लिए तैयार ब्लॉकबस्टर लाइनअप में शामिल हो रही है। इस जुलाई, अमेज़न प्राइम डे भारत में अपने दसवें एडिशन के साथ वापस आ रहा है। प्राइम मेंबर्स इसमें शानदार डील्स, बड़ी बचत, एक्साइटिंग नए लॉन्चेस और ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट जैसी कई चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं।

सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हरिद्वार की पृष्ठभूमि पर आधारित 'द पिरामिड स्कीम' की कहानी गोल्डी (परमवीर सिंह चीमा द्वारा निभाए गए किरदार) के इर्द-गिर्द घूमती है। गोल्डी एक आकर्षक और कुछ नया करने की चाह रखने वाला ऐसा युवा है जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में है, लेकिन किसी तरह वह पिरामिड मार्केटिंग की चकाचौंध भरी और अजीब तरह से लुभावनी लगने वाली दुनिया में खिंचा चला जाता है।

​जैसे ही वह ज़मीन से जुड़े और बेहद ईमानदार स्वभाव के मनोज श्रीवास्तव (रणवीर शौरी) के साथ हाथ मिलाता है, एक बेहतर जीवन की उसकी चाहत जल्द ही लालच, महत्वाकांक्षा और धोखे के चलते एक डार्क मोड़ ले लेती है। आज के समय के 'हसल कल्चर' में लिपटी 'द पिरामिड स्कीम' किसी भी कीमत पर सफलता पाने की अंधी दौड़ में चुकाई जाने वाली भारी भावनात्मक और मानवीय कीमत को बयां करती है।

प्राइम वीडियो, इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग, मनीष मेंघानी ने कहा, प्राइम वीडियो में, हम भारत की विविध आवाज़ों और आकांक्षाओं को दर्शाने वाली प्रामाणिक, भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली कहानियों को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड हैं। हमारी आगामी ड्रामा सीरीज़ 'द पिरामिड स्कीम' इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है।

उन्होंने आगे कहा, इस सीरीज़ को जो चीज़ सबसे ज्यादा दमदार बनाती है, वह है महत्वाकांक्षा और आकांक्षा के बेहद रिलेटेबल विषयों को पर्दे पर जीवंत करने का इसका तरीका। यह दिखाती है कि कैसे एक बेहतर जीवन की चाहत किसी के फैसलों को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। परमवीर सिंह चीमा के शानदार अभिनय के साथ-साथ बिल्कुल नए और अनोखे अवतारों में नज़र आने वाले रणवीर शौरी और शेखर सुमन के नेतृत्व में, यह कहानी प्रामाणिकता और भावनात्मक गहराई के साथ कॉमेडी, ड्रामा और इमोशन्स को खूबसूरती से बैलेंस करती है।

TVF के प्रेसिडेंट, विजय कोशी ने साझा किया, इस सीरीज़ के साथ हम महत्वाकांक्षा, खुद को साबित करने की चाहत और पिरामिड स्कीम्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे, एक ऐसा विषय जिसे स्क्रीन पर असल में पहले कभी नहीं दिखाया गया है। हम अपने पुराने पार्टनर प्राइम वीडियो के साथ एक बार फिर कोलैबोरेट करके बेहद खुश हैं, जिनके लगातार भरोसे और सपोर्ट ने हमें ऐसी अनोखी कहानियों को न केवल देश के कोने-कोने में, बल्कि दुनिया भर में दूर-दूर तक ले जाने में सक्षम बनाया है।