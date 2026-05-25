सोमवार, 25 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kunal khemu life story from kashmir tragedy to bollywood success
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 25 मई 2026 (10:56 IST)

आतंकियों ने बम से उड़ा दिया था कुणाल खेमू का घर, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रखा था इंडस्ट्री में कदम

Kunal Khemu birthday
बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू 25 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर्दे पर अपनी कॉमेडी से सबको लोटपोट करने वाले और सीरियस किरदारों से रोंगटे खड़े कर देने वाले कुणाल की मुस्कान के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 
 
एक कश्मीरी पंडित के रूप में आतंकवाद का दंश झेलने से लेकर पटौदी खानदान का दामाद बनने तक, कुणाल खेमू की जिंदगी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। कुणाल खेमू का जन्म श्रीनगर के एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 1990 के दशक की शुरुआत में जब कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत और हिंसा की आग भड़की, तो उसका शिकार कुणाल का परिवार भी हुआ। 
 
महज एक मासूम बच्चे के रूप में कुणाल ने वो दौर देखा जब आतंकियों ने उनके हंसते-खेलते घर को बम धमाके से उड़ा दिया। रातों-रात अपना सब कुछ छोड़कर उनके परिवार को अपनी जान बचाने के लिए घाटी से पलायन करना पड़ा। इस त्रासदी ने उन्हें बचपन में ही जिंदगी के सबसे कड़े सबक सिखा दिए।
महज 10 साल की उम्र में कैमरे के सामने
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुणाल के भीतर का कलाकार कभी नहीं मरा। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। कुणाल पहली बार दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय धारावाहिक 'गुल गुलशन गुलफाम' में नजर आए थे। इसके बाद साल 1993 में महज 10 साल की उम्र में उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म 'सर' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया।
 
कुणाल की असली पहचान बनी आमिर खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ बाल कलाकार के रूप में काम करके। उन्होंने 'हम हैं राही प्यार के', 'राजा हिंदुस्तानी', 'जुड़वां', 'भाई' और 'दुश्मन' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी मासूमियत और बेमिसाल अदाकारी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। फिल्म 'जख्म' में अजय देवगन के बचपन का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया था कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं।
 
'कलयुग' से बतौर हीरो धमाकेदार डेब्यू 
चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नाम कमाने के बाद कुणाल ने साल 2005 में फिल्म 'कलयुग' से बतौर मुख्य अभिनेता बॉलीवुड में कदम रखा। इस इंटेंस थ्रिलर फिल्म और इसके गानों ने रातों-रात कुणाल को युवाओं का क्रश बना दिया। इसके बाद उन्होंने 'ट्रैफिक सिग्नल' जैसी संजीदा फिल्म में काम किया।
कुणाल खेमू का असली जादू तब दिखा जब उन्होंने कॉमेडी जॉनर में कदम रखा। 'ढोल' और रोहित शेट्टी की 'गोलमाल 3' व 'गोलमाल अगेन' में उनके लक्ष्मण के किरदार को भला कौन भूल सकता है? भारत की पहली ज़ोंबी-कॉमेडी फिल्म 'गो गोवा गॉन' में अभिनय करने के साथ-साथ उन्होंने इसके डायलॉग्स भी लिखे। हाल ही में फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' (2024) से बतौर डायरेक्टर डेब्यू करके उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिनेमा के हर फन में माहिर हैं।
 
कुणाल खेमू की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है। साल 2015 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री और पटौदी खानदान की बेटी सोहा अली खान से शादी की। हालांकि, नवाब खानदान की लाडली को अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए कुणाल को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों के धर्म अलग थे और सोहा उम्र में कुणाल से चार साल बड़ी थीं।
 
शुरुआत में दोनों के परिवारों को मनाने के लिए कुणाल को काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उनके सच्चे प्यार के आगे आखिरकार सबको झुकना पड़ा। आज कुणाल और सोहा बॉलीवुड के सबसे ग्रेसफुल कपल्स में से एक हैं और दोनों एक प्यारी सी बेटी 'इनाया नौमी खेमू' के माता-पिता हैं।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राम चरण से हुई बड़ी चूक, जसप्रीत बुमराह को बताया फुटबॉलर, बाद में हाथ जोड़कर मांगी माफी

राम चरण से हुई बड़ी चूक, जसप्रीत बुमराह को बताया फुटबॉलर, बाद में हाथ जोड़कर मांगी माफीसाउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी फिल्म 'पेड्डी' के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में राम चरण अपनी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के लिए भोपाल पहुंचे थे। इस इवेंट में उनके साथ एआर रहमान और जाह्नवी कपूर भी मौजूद रहें। इस इवेंट में बात करते हुए राम चरण कुछ ऐसा बोल गए, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

Cannes 2026 में सान्या ठाकुर का राधा रानी अवतार, रेड कार्पेट पर छाई भारतीय संस्कृति

Cannes 2026 में सान्या ठाकुर का राधा रानी अवतार, रेड कार्पेट पर छाई भारतीय संस्कृतिकान फिल्म फेस्टिवल 2026 के ग्लैमरस माहौल के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री सान्या ठाकुर ने अपने बेहद खास और आध्यात्मिक अंदाज से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुपर 30 और स्पाई जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखा चुकी सान्या ठाकुर ने इस बार प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर राधा रानी का दिव्य स्वरूप धारण कर सनातन संस्कृति का वैश्विक प्रतिनिधित्व किया।

Bigg Boss 17 फेम सोनिया बंसल का Cannes डेब्यू, ट्रेडिशनल अवतार में बिखेरा जलवा

Bigg Boss 17 फेम सोनिया बंसल का Cannes डेब्यू, ट्रेडिशनल अवतार में बिखेरा जलवा'बिग बॉस 17' से लोकप्रियता हासिल करने वाली अभिनेत्री सोनिया बंसल ने 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करते हुए रेड कार्पेट पर एक खास और सांस्कृतिक रूप से प्रेरित अंदाज़ में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अपनी आगामी पर्यावरण आधारित फिल्म 'द लास्ट ब्रेथ' का प्रतिनिधित्व करते हुए सोनिया ने इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक सौंदर्य को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया।

Don 3 Controversy: क्या रणवीर सिंह पर गिरेगी गाज? फरहान अख्तर की शिकायत पर FWICE सुनाएगा फैसला

Don 3 Controversy: क्या रणवीर सिंह पर गिरेगी गाज? फरहान अख्तर की शिकायत पर FWICE सुनाएगा फैसलाबॉलीवुड की सबसे सफल एक्शन फ्रेंचाइजी में से एक 'डॉन 3' इन दिनों अपनी स्टारकास्ट या शूटिंग नहीं, बल्कि मेकर्स और एक्टर के बीच उपजे एक गंभीर कानूनी व आपसी विवाद को लेकर सुर्खियों में है। कभी शाहरुख खान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए रणवीर सिंह और फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर के बीच का मनमुटाव अब पूरी तरह जगजाहिर हो चुका है।

अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह लेकर आ रहे हैं भारत की सबसे बड़ी एलियन एक्शन स्पेक्टेकल फिल्म 'समुक'

अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह लेकर आ रहे हैं भारत की सबसे बड़ी एलियन एक्शन स्पेक्टेकल फिल्म 'समुक'कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित, जबकि आशिन ए शाह सह-निर्माता 'समुक' को भारत की पहली बड़े स्तर की एलियन थ्रिलर फिल्मों में से एक माना जा रहा है। साल 2027 की सबसे बड़ी थिएट्रिकल इवेंट फिल्मों में शामिल इस प्रोजेक्ट में अक्षय कुमार एक बार फिर दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगे।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com