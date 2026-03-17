नोरा फतेही के नए गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' पर उठा विवाद, सोशल मीडिया से लेकर कानूनी कार्रवाई तक

नवीनतम विवाद नोरा फतेही के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर उठ खड़ा हुआ है। यह गाना फिल्म ‘केडी: द डेविल’ से है, जिसमें संजय दत्त भी हैं, और गाने के बोलों पर सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई है। गाने के बोलों को लेकर लोगों ने गंभीर आपत्ति जताई, जिन्हें बहुत से लोग अश्लील और दोगले अर्थ वाले मान रहे हैं। जैसे ही गाने के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए, यह विवाद बढ़ने लगा और अब कानूनी मामले की शक्ल ले चुका है।

विवाद की शुरुआत

गाने के बोल, जो रकीब आलम ने लिखे हैं, को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं तेज़ हो गईं। आलोचकों ने इस गाने को महिलाओं और समाज के प्रति अपमानजनक बताया, जबकि कुछ ने इसे "गंदा" और "सेक्सुअल" कंटेंट करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर इस गाने की वायरल क्लिप्स ने इस विवाद को और हवा दी, और जल्द ही यह बात मीडिया में भी फैल गई।

कानूनी कार्रवाई और मानवाधिकार आयोग का नोटिस

विवाद अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गाने के आपत्तिजनक कंटेंट के लिए नोटिस जारी किया है। विनीत जिंदल, जो एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से गाने पर तत्काल बैन की मांग की है। उनका कहना है कि गाने के बोल और वीडियो बेहद अश्लील और नाबालिगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

शिकायत और गंभीर आरोप

शिकायत में गाने के बोलों को “बहुत ही गंदा, सेक्सुअल सिग्निफिकेंट, और अश्लील” बताया गया है। साथ ही, गाने में जो पिक्चराइजेशन और डांस सीक्वेंस हैं, उन्हें भी उकसाने वाला और सार्वजनिक शिष्टाचार के खिलाफ बताया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि गाने को लेकर दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में भी एक अलग से अपराधी शिकायत दर्ज कराई गई है।

गाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

गाने के निर्माता, रकीब आलम (गीतकार), प्रेम (निर्देशक), अर्जुन जैन्या (संगीतकार) और मांगली (गायिका) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा गाने में शामिल अन्य लोग भी कानूनी प्रावधानों के तहत आ सकते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294, POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

विवाद से बढ़ी सख्त आलोचना

यह विवाद केवल हिंदी वर्शन तक सीमित नहीं है। कन्नड़ संस्करण में भी इसी तरह की आलोचना की जा रही है, और लोगों ने दोनों भाषाओं में गाने के कंटेंट पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद गाने के हिंदी संस्करण को यूट्यूब से हटा लिया गया है। यह गाना अब केवल कन्नड़ संस्करण के रूप में ही उपलब्ध है।

फिल्म 'केडी: द डेविल'

गाने की विवादित रिलीज के बावजूद, केडी: द डेविल फिल्म की चर्चा जारी है। फिल्म का निर्देशन प्रेम ने किया है, और इसमें ध्रुवा सरजा, संजय दत्त, और नोरा फतेही मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म की रिलीज पहले सितंबर में होने वाली थी, लेकिन अब इसे 30 अप्रैल 2026 को थिएटरों में रिलीज करने का निर्णय लिया गया है। फिल्म में शिल्पा शेट्टी, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रीश्मा नानिया और जिशु सेनगुप्ता भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।