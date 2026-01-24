नेशनल टूरिज्म डे : संदीपा धर की ट्रैवल डायरी के साथ बनाइए अपना परफेक्ट वीकेंड

संदीपा धर की नई ट्रैवल डायरी हमें याद दिलाती है कि वीकेंड का असली मतलब होता है थोड़ा खुद के लिए रुकना, धूप का आनंद लेना और खुद के लिए समय निकालना। नेशनल टूरिज़्म डे के मौके पर अभिनेत्री द्वारा शेयर की गई ये तस्वीरें घूमने-फिरने और सुकून भरे पलों की खूबसूरती को बहुत ही सरल अंदाज़ में दिखाती हैं।

एक तस्वीर में संदीपा पूल के पास पिकनिक का मज़ा लेती दिखाई दे रही हैं। सफेद चादर पर सन अंब्रेला के नीचे हाथ में किताब और पास में बोर्ड गेम रखकर आराम करती संदीपा, आराम के साथ सुकून से भरे समय को दर्शा रही है। सफेद टैंक टॉप, डेनिम शॉर्ट्स और पीले सनग्लासेस में उनका लुक काफ़ी सादा, लेकिन स्टाइलिश है।

दूसरी तस्वीर में संदीपा पूलसाइड मस्टर्ड रंग की बिकिनी में नज़र आ रही हैं, जिसके साथ उन्होंने हल्की सफेद पैंट और ढीली शर्ट पहनी है। हरियाली और साफ़ नीले पानी के बीच उनका यह अंदाज़ बताता है कि घूमते समय आराम और फैशन दोनों साथ चल सकते हैं।

आख़िरी तस्वीर में संदीपा गोल्डन आवर के दौरान पूल में कमर तक पानी में खड़ी दिखाई दे रही हैं। पैटर्न वाली बिकिनी और बंधे हुए बालों के साथ उनका शांत अंदाज़ इस पल को और भी खास बना देता है। यह तस्वीर यात्रा के दौरान मिलने वाले सुकून और शांति को खूबसूरती से दिखाती है।

फिलहाल नेशनल टूरिज़्म डे पर संदीपा धर की ये तस्वीरें हमें यह संदेश देती हैं कि यात्राएं सिर्फ़ नई जगहें देखने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद से जुड़ने का भी एक माध्यम होती हैं। हालांकि संदीपा धर के आनेवाली फिल्मों की बात करें तो वे जल्द ही फिल्म ‘दो दीवाने सेहर में’ में नज़र आनेवाली हैं।

इसके अलावा वे एक और अनटाइटल्ड फ़िल्म में काम कर रही हैं, जिसकी जानकारी जल्द ही उनके दर्शकों को मिलेगी। तब तक संदीपा धर की ट्रेवलिंग डायरी की तर्ज़ पर आप अपने वीकेंड को पर्फेक्ट बनाइए और उनके साथ मनाइए नेशनल टूरिज़्म डे।