IMAX में भी उठा सकेंगे 'कांतारा : चैप्टर 1' का लुत्फ, जानिए कब रिलीज हो रही फिल्म

होम्बले फिल्म्स की 'कांताराः चैप्टर 1' इस समय इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली फिल्म है, जिसका बेसब्री से दर्शकों द्वारा इंतज़ार किया जा रहा है। यह फिल्म असल में अपनी घोषणा के समय से ही चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं।

एक शानदार सिनेमाई अनुभव के रूप में आती इस फिल्म के जरिए मेकर दर्शकों को एक अनोखा विजुअल अनुभव देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह फिल्म IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज की जाएगी।

'कांताराः: चैप्टर 1' के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक थ्रिल से भरा पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के IMAX रिलीज की घोषणा की है। उन्होंने इसके साथ ही कैप्शन में लिखा, पवित्र जड़ों से, एक कहानी जागती है। 2 अक्टूबर से पूरे दुनिया में #KantaraChapter1 को एक्सक्लूसिव तौर से IMAX में देखें। आप सभी के लिए एक अनोखा फिल्म देखने का अनुभव इंतेज़ार कर रहा है।”

उत्साह बढ़ते ही, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, अरविंद कश्यप ने एक दिलचस्प बात बताई कि फिल्म का कुछ हिस्सा IMAX और PXL फॉर्मेट में शूट किया गया है। उन्होंने कहा, हमने कई अहम सीन खास तौर पर IMAX और PXL फॉर्मेट के लिए शूट किए। IMAX पर इसे देखना सच में बेजोड़ यानी एकदम अलग तरह का सिनेमाई अनुभव होगा।

'कांतारा: चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।

मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं। यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है।

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी। फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है।