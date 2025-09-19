शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (13:57 IST)

IMAX में भी उठा सकेंगे 'कांतारा : चैप्टर 1' का लुत्फ, जानिए कब रिलीज हो रही फिल्म

Film Kantara Chapter 1
होम्बले फिल्म्स की 'कांताराः चैप्टर 1' इस समय इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली फिल्म है, जिसका बेसब्री से दर्शकों द्वारा इंतज़ार किया जा रहा है। यह फिल्म असल में अपनी घोषणा के समय से ही चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। 
 
एक शानदार सिनेमाई अनुभव के रूप में आती इस फिल्म के जरिए मेकर दर्शकों को एक अनोखा विजुअल अनुभव देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह फिल्म IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज की जाएगी।
 
'कांताराः: चैप्टर 1' के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक थ्रिल से भरा पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के IMAX रिलीज की घोषणा की है। उन्होंने इसके साथ ही कैप्शन में लिखा, पवित्र जड़ों से, एक कहानी जागती है। 2 अक्टूबर से पूरे दुनिया में #KantaraChapter1 को एक्सक्लूसिव तौर से IMAX में देखें। आप सभी के लिए एक अनोखा फिल्म देखने का अनुभव इंतेज़ार कर रहा है।”
 
उत्साह बढ़ते ही, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, अरविंद कश्यप ने एक दिलचस्प बात बताई कि फिल्म का कुछ हिस्सा IMAX और PXL फॉर्मेट में शूट किया गया है। उन्होंने कहा, हमने कई अहम सीन खास तौर पर IMAX और PXL फॉर्मेट के लिए शूट किए। IMAX पर इसे देखना सच में बेजोड़ यानी एकदम अलग तरह का सिनेमाई अनुभव होगा।
'कांतारा: चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।
 
मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं। यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है।
 
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी। फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। 
सलमान खान ने 45 दिनों में पूरी की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग, अपूर्व लाखिया ने शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलक

सलमान खान ने 45 दिनों में पूरी की 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग, अपूर्व लाखिया ने शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलकबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयानक लड़ाई के समय में फिर से लेकर जाती है।

दिल्ली की फेमस रामलीला में दिखेंगी पूनम पांडे, निभाएंगी रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार

दिल्ली की फेमस रामलीला में दिखेंगी पूनम पांडे, निभाएंगी रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदारएक्ट्रेस-मॉडल पूनम पांडे अपने बोल्ड अंदाज और बेबाक बयानों से अक्सर छाई रहती हैं। वहीं अब पूनम पांडे को लेकर ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर अपा थोड़ा शॉक्ड हो सकते हैं। दरअसल, पूनम पांडे दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला में नजर आने वाली हैं।

मशहूर साउथ एक्टर-कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन, इस बीमारी की वजह से गई जान

मशहूर साउथ एक्टर-कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन, इस बीमारी की वजह से गई जानसाउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर तमिल एक्टर और कॉमेडियन रोबो शंकर का निधन हो गया है। उन्होंने महज 46 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते दिन रोबो शूटिंग के दौरान अचानक सेट पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीच में छोड़ा 'राइज एंड फॉल', जाते हुए किया यह खुलासा

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीच में छोड़ा 'राइज एंड फॉल', जाते हुए किया यह खुलासाअशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों चर्चा में हैं। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह छाए हुए हैं। पवन सिंह की वजह से शो को खूब हाइप भी मिला। वह अक्सर धनश्री संग फ्लर्ट करते दिखते हैं। लेकिन अब पवन सिंह के फैंस को तगड़ा झटका लगा है। पवन सिंह ने 'राइज एंड फॉल' शो बीच में ही छोड़ दिया है।

जब एक सुपरस्टार ने मुहूर्त के दिन ईशा कोप्पिकर को निकलवा दिया था फिल्म से

जब एक सुपरस्टार ने मुहूर्त के दिन ईशा कोप्पिकर को निकलवा दिया था फिल्म सेबॉलीवुड इंडस्ट्री में 'खल्लास गर्ल' नाम से मशहूर ईशा कोप्पिकर 19 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ईशा ने हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। भले ही अब ईशा फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
