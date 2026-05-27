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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 27 मई 2026 (14:44 IST)

हेली शाह का समर स्टाइल: आरामदायक और स्टाइलिश फैशन का परफेक्ट मेल

Helly Shah summer style
फ्लोई ड्रेसेज, आरामदायक को-ऑर्ड सेट्स और बीच-फ्रेंडली आउटफिट्स, हेली शाह का समर वॉर्डरोब हर उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन है, जो गर्मियों में बिना ज्यादा मेहनत के स्टाइलिश दिखना चाहती है। हेली अपने लुक्स में कम्फर्ट और फैशन का ऐसा संतुलन बनाए रखती हैं, जो समर ड्रेसिंग को आसान और ट्रेंडी बना देता है। आइए देखते हैं उनके कुछ शानदार समर आउटफिट्स, जो आपके फैशन मूड बोर्ड में जरूर शामिल होने चाहिए।
 

फ्रेश समर लुक के लिए फ्लोरल मिनी ड्रेस

सॉफ्ट फ्लोरल प्रिंट्स वाली व्हाइट मिनी ड्रेस में हेली बेहद फ्रेश और आकर्षक नजर आ रही हैं। फिट-एंड-फ्लेयर पैटर्न, नेचुरल मेकअप और हल्के वेवी हेयर उनके लुक को एक सॉफ्ट, ड्रीमी फील देते हैं। ब्रंच आउटिंग या छुट्टियों के दौरान यह ड्रेस एक बेहतरीन समर स्टाइल ऑप्शन साबित हो सकती है।

 

रंगों से भरपूर समर एथनिक स्टाइल

गर्मियों में चमकीले रंगों को अपनाने का शानदार उदाहरण हेली का ब्राइट पिंक कुर्ता लुक है। ढीली फिटिंग और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला यह आउटफिट आराम और स्टाइल दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। छोटे फंक्शन्स, फैमिली गेट-टुगेदर्स या डेली वियर के लिए यह एथनिक लुक एकदम परफेक्ट है।
 

मिनिमल लेकिन क्लासी व्हाइट को-ऑर्ड सेट

हेली का ऑल-व्हाइट को-ऑर्ड लुक सिंपल होने के बावजूद बेहद एलिगेंट नजर आता है। ब्रीदेबल फैब्रिक और रिलैक्स्ड फिट इसे गर्मियों के लिए एक शानदार विकल्प बनाते हैं। चाहे कैज़ुअल कॉफी मीट हो या वीकेंड आउटिंग, यह लुक हर मौके पर आसानी से कैरी किया जा सकता है।

 

फन और ट्रेंडी समर फैशन के लिए गिंघम स्कर्ट लुक

व्हाइट स्लीवलेस क्रॉप टॉप के साथ ग्रीन गिंघम स्कर्ट में हेली का लुक यंग, फन और ट्रेंडी वाइब्स देता है। यह आउटफिट आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी है, जो कैज़ुअल डे आउट्स और वेकेशन के लिए शानदार इंस्पिरेशन बन सकता है।
 

बीच वेकेशन के लिए एफ़र्टलेस ग्लैम

व्हाइट टोन वाले बीच आउटफिट में हेली ने रिलैक्स्ड और स्टाइलिश वेकेशन फैशन को खूबसूरती से पेश किया है। लेस डिटेलिंग और फ्लोई सिल्हूट वाला यह लुक आराम और ग्लैमर का खूबसूरत मिश्रण है, जो बीच हॉलीडे के लिए परफेक्ट फैशन गोल्स सेट करता है।
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