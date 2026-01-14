बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. gaurav khanna wife akanksha chamola fluntes her figer in bathroom mirror selfie
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (17:00 IST)

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने बाथरूम से शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरें, मिरर के आगे फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

Gaurav Khanna's wife Akanksha Chamola bold photos
टीवी एक्टर गौरव खन्ना के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के विनर बनने के बाद से उनके साथ ही उनकी वाइफ आकांक्षा चमोला भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। वह अक्सर अपने पति संग बिंदास अंदाज में नजर आती हैं। 
 
आकांक्षा चमोला सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट का तापमान बढ़ाती रहती हैं। 
 
इस बार आकांक्षा ने बाथरूम से अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में वह बिकिनी पहने मिरर के सामने सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। 
 
तस्वीरों में आकांक्षा ब्लैक कलर की बिकिनी और ब्राउन रैप स्कर्ट पहने दिख रही है। वह मिरर के सामने एक से बढ़कर एक सिजलिगं अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
आकांक्षा अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'फिर से वही सेल्फ ऑब्सेशन वाली दिक्कत।' 
 
आकांक्षा ने मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। एक्ट्रेस का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
 
हालांकि इन तस्वीरों की वजह से आकांक्षा को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'क्या फायदा ऐसी पॉपुलैरिटी का कि बॉडी पार्ट दिखाना पड़े।' एक अन्य ने लिखा, 'गौरव भाई ने ज्यादा ही आजादी दे रखी है।' 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने बाथरूम से शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरें, मिरर के आगे फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने बाथरूम से शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरें, मिरर के आगे फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगरटीवी एक्टर गौरव खन्ना के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के विनर बनने के बाद से उनके साथ ही उनकी वाइफ आकांक्षा चमोला भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। वह अक्सर अपने पति संग बिंदास अंदाज में नजर आती हैं। इस बार आकांक्षा ने बाथरूम से अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पोंगल 2026: व्हाइट साड़ी में बॉलीवुड डीवाज का ट्रेडिशनल चार्म

पोंगल 2026: व्हाइट साड़ी में बॉलीवुड डीवाज का ट्रेडिशनल चार्मफसलों के उत्सव का प्रतीक पोंगल में सफेद साड़ी नई शुरुआत, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। गोल्ड बॉर्डर वाली कॉटन या सिल्क साड़ी इस त्योहार को और भी खास बना देती है। हालांकि पोंगल पर पहनी जानेवाली सफ़ेद साड़ी न सिर्फ़ दक्षिण भारतीय संस्कृति की पहचान है, बल्कि बॉलीवुड की कई अदाकाराओं के फेस्टिव स्टाइल का भी अहम हिस्सा भी है।

'हैप्पी पटेल' में फिर दिखेगा 'देली बेली' वाला मैडनेस, दोनों फिल्मों में मोना सिंह ने इस तरह की तुलना

'हैप्पी पटेल' में फिर दिखेगा 'देली बेली' वाला मैडनेस, दोनों फिल्मों में मोना सिंह ने इस तरह की तुलना'देली बेली' जब रिलीज हुई थी, तब उसने अपने डार्क ह्यूमर, अनोखे किरदारों और बेझिझक ऑफ-बीट अंदाज से मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा के नियम ही तोड़ दिए थे। अब सालों बाद वही बिंदास और हटके सोच 'हैप्पी पटेल' के साथ फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है, जो उसी पागलपन और बेपरवाह माहौल को आज के टाइम के ट्विस्ट के साथ लाने वाली है।

दीपिका पादुकोण की पावरफुल लाइनअप: 2026 में 'किंग' और एटली की फिल्म से मचने वाली हैं धमाल

दीपिका पादुकोण की पावरफुल लाइनअप: 2026 में 'किंग' और एटली की फिल्म से मचने वाली हैं धमाल2026 में जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक नए और रोमांचक दौर में जा रही है, जहां बड़ी फिल्में और नई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, तब दीपिका पादुकोण पूरी तरह से इसके बीच में नजर आती हैं। इस वक्त देश की दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रही दीपिका को लेकर हम उन्हें और ज्यादा देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

टेलीविजन, सिनेमा और भारत के दर्शकों को यादगार कहानियां देकर एकता कपूर ने बनाई खास पहचान

टेलीविजन, सिनेमा और भारत के दर्शकों को यादगार कहानियां देकर एकता कपूर ने बनाई खास पहचानएक ऐसे इंडस्ट्री में, जहां ज़्यादातर प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही तरह के काम तक सीमित रह जाते हैं, एकता कपूर अलग पहचान रखती हैं। वह भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन गिनी-चुनी महिला निर्माताओं में से हैं, जिन्होंने टेलीविजन, सिनेमा और अलग-अलग जॉनर में लंबे समय तक लगातार सफलता हासिल की है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com