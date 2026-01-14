बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Deepika Padukon 2026 powerful lineup She working in King and Atlees film
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (14:11 IST)

दीपिका पादुकोण की पावरफुल लाइनअप: 2026 में 'किंग' और एटली की फिल्म से मचने वाली हैं धमाल

Deepika Padukones movies releasing in 2026
2026 में जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक नए और रोमांचक दौर में जा रही है, जहां बड़ी फिल्में और नई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, तब दीपिका पादुकोण पूरी तरह से इसके बीच में नजर आती हैं। इस वक्त देश की दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रही दीपिका को लेकर हम उन्हें और ज्यादा देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
 
दीपिका की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में इस वक्त इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से कुछ शामिल हैं। एक फिल्म में वह छठी बार शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी, सालों में दोनों की जोड़ी अब किसी रॉयल पार्टनरशिप से कम नहीं रही है। 
 
दूसरी तरफ दीपिका डायरेक्टर एटली और अल्लू अर्जुन के साथ काम कर रही हैं, जो एक जबरदस्त पैन-इंडिया फिल्म होने वाली है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के साथ दीपिका इस समय इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नामों में पूरी मजबूती से बनी हुई हैं।
 
दीपिका के लिए यह साल काफी बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि उनके पास दो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और वह लगातार बॉलीवुड की क्वीन बनी हुई हैं। चाहे वह बड़े सुपरस्टार्स के साथ नजर आएं और अपनी क्रिएटिव ताकत जोड़ें, या फिर स्टार पावर से भरपूर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, दीपिका अब सच में एक पैन-इंडिया फेनोमेनन बन चुकी हैं। 
 
बॉक्स ऑफिस पर भी उन्होंने लगातार हिट्स देकर यह साबित किया है कि नंबरों के साथ उनका राज कायम है। आने वाला वक्त उनके लिए और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जिसे देखने के लिए हर कोई उत्साहित है। पिछले कुछ सालों में दीपिका ने ऐसी फिल्मोग्राफी तैयार की है, जिसमें भव्यता भी है और दमदार कंटेंट भी। 
 
पद्मावत, जवान और फाइटर से लेकर कल्कि 2898 एडी और सिंघम अगेन तक, उनके फिल्म चुनने के फैसले हर बार क्रिएटिव और कमर्शियल दोनों तरह से असरदार रहे हैं। चाहे वह सबसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हों या अपनी मौजूदगी से बड़ी कहानियों को संभाल रही हों, दीपिका हर प्रोजेक्ट को अपनी शांत लेकिन मजबूत पकड़ से ऊंचा ले जाती हैं। यही संतुलन उन्हें बॉलीवुड की लीडिंग लेडी और एक पैन-इंडिया फेनोमेनन के तौर पर अलग पहचान देता है।
 
सबसे पहले है किंग, जिसमें दीपिका की शाहरुख खान के साथ बहुप्रतीक्षित वापसी हो रही है। दोनों की यह छठी फिल्म खास मानी जा रही है, एक ऐसा फुल-सर्कल पल, जहां शाहरुख के साथ डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ने उनके साथ मिलकर ब्लॉकबस्टर की विरासत बनाई है। इस समय पोलैंड में फिल्म की शूटिंग चल रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसे लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है।
 
उतनी ही दिलचस्प है एटली की महत्वाकांक्षी साइ-फाई एक्शन फिल्म AA22xA6। जवान की जबरदस्त सफलता के बाद यह कोलैबोरेशन एटली, अल्लू अर्जुन और दीपिका को एक साथ ला रहा है, जो एक नए और अलग लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। मेकर्स भले ही फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी फिलहाल छुपाकर रखे हुए हों, लेकिन इसके शुरुआती लुक्स ही देशभर में जबरदस्त जिज्ञासा और एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए काफी रहे हैं।
 
जैसे ही हम 2026 में कदम रख रहे हैं, आगे क्या आने वाला है इसे लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। बड़ी स्केल और शानदार विज़ुअल्स से आगे, असली उत्सुकता इस बात की है कि इन दोनों फिल्मों में दीपिका क्या नया लेकर आएंगी, उनकी बारीकी, मजबूती और वे क्रिएटिव फैसले, जो उनके किरदारों को लंबे समय तक यादगार बना देते हैं। यह सिर्फ रिलीज़ का इंतजार नहीं लग रहा, बल्कि ऐसी नई कहानियों के खुलने का इंतजार है, जिनका खुलना अभी बाकी है।
 
दो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ दीपिका पादुकोण का सफर मकसद और उम्मीद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। दर्शकों के लिए अब बस करीब से देखना बाकी है, क्योंकि उनका अगला दौर कुछ ऐसा बनने जा रहा है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'हैप्पी पटेल' में फिर दिखेगा 'देली बेली' वाला मैडनेस, दोनों फिल्मों में मोना सिंह ने इस तरह की तुलना

'हैप्पी पटेल' में फिर दिखेगा 'देली बेली' वाला मैडनेस, दोनों फिल्मों में मोना सिंह ने इस तरह की तुलना

'हैप्पी पटेल' में फिर दिखेगा 'देली बेली' वाला मैडनेस, दोनों फिल्मों में मोना सिंह ने इस तरह की तुलना'देली बेली' जब रिलीज हुई थी, तब उसने अपने डार्क ह्यूमर, अनोखे किरदारों और बेझिझक ऑफ-बीट अंदाज से मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा के नियम ही तोड़ दिए थे। अब सालों बाद वही बिंदास और हटके सोच 'हैप्पी पटेल' के साथ फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है, जो उसी पागलपन और बेपरवाह माहौल को आज के टाइम के ट्विस्ट के साथ लाने वाली है।

दीपिका पादुकोण की पावरफुल लाइनअप: 2026 में 'किंग' और एटली की फिल्म से मचने वाली हैं धमाल

दीपिका पादुकोण की पावरफुल लाइनअप: 2026 में 'किंग' और एटली की फिल्म से मचने वाली हैं धमाल2026 में जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक नए और रोमांचक दौर में जा रही है, जहां बड़ी फिल्में और नई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, तब दीपिका पादुकोण पूरी तरह से इसके बीच में नजर आती हैं। इस वक्त देश की दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रही दीपिका को लेकर हम उन्हें और ज्यादा देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

टेलीविजन, सिनेमा और भारत के दर्शकों को यादगार कहानियां देकर एकता कपूर ने बनाई खास पहचान

टेलीविजन, सिनेमा और भारत के दर्शकों को यादगार कहानियां देकर एकता कपूर ने बनाई खास पहचानएक ऐसे इंडस्ट्री में, जहां ज़्यादातर प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही तरह के काम तक सीमित रह जाते हैं, एकता कपूर अलग पहचान रखती हैं। वह भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन गिनी-चुनी महिला निर्माताओं में से हैं, जिन्होंने टेलीविजन, सिनेमा और अलग-अलग जॉनर में लंबे समय तक लगातार सफलता हासिल की है।

रेड ड्रेस में संदीपा धर का सुपर बोल्ड लुक, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाज

रेड ड्रेस में संदीपा धर का सुपर बोल्ड लुक, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग अंदाजबॉलीवुड एक्ट्रेस संदीपा धर जानती हैं कि स्टाइल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, और उनकी हालिया अपीयरेंस इस बात का शानदार सबूत है। बोल्ड रेड ड्रेस में नजर आईं संदीपा ने ग्लैमर, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन का ऐसा परफेक्ट मेल पेश किया कि फैशन लवर्स और फैंस दोनों ही प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।

श्रद्धा कपूर को बचपन में था वरुण धवन पर क्रश, प्रपोज करने पर मिला था यह जवाब

श्रद्धा कपूर को बचपन में था वरुण धवन पर क्रश, प्रपोज करने पर मिला था यह जवाबबॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और वरुण धवन की केमिस्ट्री ऑनस्क्रीन ही नहीं ऑफस्क्रीन भी काफी अच्छी है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब श्रद्धा का वरुण पर क्रश था। बचपन में एक्ट्रेस ने वरुण धवन को प्रपोज भी किया था। श्रद्धा कपूर ने खुलासा किया था कि 8 साल की उम्र में वह वरुण को पसंद किया करती थीं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com