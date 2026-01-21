बुधवार, 21 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. From assistant director to co-star Bollywood actors whose journey has come full circle
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 21 जनवरी 2026 (16:23 IST)

असिस्टेंट डायरेक्टर से को-स्टार तक: 5 बॉलीवुड जोड़ियां जिनका सफर हुआ पूरा सर्कल

Actors who worked as assistant directors
कैमरे के सामने चमकने से पहले कई बॉलीवुड कलाकारों ने कैमरे के पीछे काम करके अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बड़े सितारों के साथ काम किया और कुछ सालों बाद उन्हीं सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर अपने करियर का फुल-सर्कल मोमेंट पूरा किया। अभिनय में आने से पहले उन्होंने फिल्ममेकिंग की बारीकियों को समझा। 
 

आइए जानते हैं ऐसी ही 5 बॉलीवुड जोड़ियों के बारे में

वरुण धवन – शाहरुख खान

वरुण धवन ने 2010 में शाहरुख खान की फिल्म 'माय नेम इज खान' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद 2012 में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बतौर अभिनेता डेब्यू किया। साल 2015 में वरुण ने 'दिलवाले' में शाहरुख खान के साथ को-लीड के तौर पर काम किया और दर्शकों का दिल जीता।
 

रणबीर कपूर – ऐश्वर्या राय बच्चन

रणबीर कपूर ने अभिनेता बनने से पहले 1999 की फिल्म 'आ अब लौट चलें' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में थीं। बाद में रॉकस्टार और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों से पहचान बनाने के बाद, रणबीर ने 2016 में 'ऐ दिल है मुश्किल' में ऐश्वर्या के साथ स्क्रीन शेयर कर फुल-सर्कल मोमेंट पूरा किया।
 

समारा तिजोरी – भूमि पेडनेकर

समारा तिजोरी ने बॉब बिस्वास और मासूम जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। लेकिन स्क्रीन पर आने से पहले उन्होंने भूमि पेडनेकर की फिल्म 'भूत: पार्ट वन – द हॉन्टेड शिप' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। अब समारा अपनी आने वाली सीरीज़ दलदल में भूमि पेडनेकर के साथ नजर आने वाली हैं।
 

शनाया कपूर – जाह्नवी कपूर

शनाया कपूर ने आंखों की गुस्ताखियां से अभिनय की शुरुआत करने से पहले, 2020 में जाह्नवी कपूर की फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। बाद में फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स के पहले सीज़न में शनाया ने जाह्नवी के साथ स्क्रीन शेयर की।
 

रितिक रोशन – शाहरुख खान

रितिक रोशन ने बॉलीवुड के ग्रीक गॉड बनने से पहले 1995 की फिल्म करण अर्जुन में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान थे। बाद में 2001 में कभी खुशी कभी ग़म में रितिक ने शाहरुख खान के साथ को-लीड रोल निभाकर बड़ा मुकाम हासिल किया।
 
इन कलाकारों ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और बाद में उन्हीं सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर अपने करियर का खूबसूरत फुल-सर्कल मोमेंट पूरा किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
आमिर खान ने बताया किस तरह का रोमांस करते हैं पसंद? 'एक दिन' को लेकर खुलकर की बात

असिस्टेंट डायरेक्टर से को-स्टार तक: 5 बॉलीवुड जोड़ियां जिनका सफर हुआ पूरा सर्कल

असिस्टेंट डायरेक्टर से को-स्टार तक: 5 बॉलीवुड जोड़ियां जिनका सफर हुआ पूरा सर्कलकैमरे के सामने चमकने से पहले कई बॉलीवुड कलाकारों ने कैमरे के पीछे काम करके अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बड़े सितारों के साथ काम किया और कुछ सालों बाद उन्हीं सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर अपने करियर का फुल-सर्कल मोमेंट पूरा किया। अभिनय में आने से पहले उन्होंने फिल्ममेकिंग की बारीकियों को समझा।

पान मसाला मामले में सलमान खान नहीं हुए कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में पेश, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

पान मसाला मामले में सलमान खान नहीं हुए कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में पेश, अब इस दिन होगी अगली सुनवाईबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अक्सर कानूनी विवादों में भी उलझे रहते हैं। बीते दिनों एक पान मसाला विज्ञापन को लेकर सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। कोटा के वकील ने आरोप लगाए थे कि सलमान खान और पान मसाला कंपनी जनताको गुमराह कर रही है।

'धुरंधर 2' में होगी एक और दमदार एक्टर की एंट्री, मेजर विहान के किरदार में दिखेंगे विक्की कौशल!

'धुरंधर 2' में होगी एक और दमदार एक्टर की एंट्री, मेजर विहान के किरदार में दिखेंगे विक्की कौशल!निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। फिल्म भारत में 828 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर चुकी है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। धुरंधर 2 में एक और दमदार एक्टर विक्की कौशल की भी एंट्री होने वाली है।

'बॉर्डर 2' देखने के लिए केएल राहुल ने अहान शेट्टी के सामने रखी ऐसी शर्त, वायरल हुआ पोस्ट

'बॉर्डर 2' देखने के लिए केएल राहुल ने अहान शेट्टी के सामने रखी ऐसी शर्त, वायरल हुआ पोस्टसनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में सनी के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज से पहले इसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। 'बॉर्डर 2' को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीब ट्रेड भी चल रहा है।

राघव जुयाल से समारा तिजोरी तक, 2026 में ये नए एक्टर्स मचाएंगे पर्दे पर धमाल

राघव जुयाल से समारा तिजोरी तक, 2026 में ये नए एक्टर्स मचाएंगे पर्दे पर धमाल2026 की शुरुआत दर्शकों के लिए जबरदस्त उत्साह लेकर आई है। नई और उभरती प्रतिभाएं बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्राइम थ्रिलर से लेकर मेनस्ट्रीम बिग-टिकट फिल्मों तक, यह नई पीढ़ी मनोरंजन का पूरा पैकेज देने वाली है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com