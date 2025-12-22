सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. drishyam 3 release date ajay devgn vijay salgaonkar 2 october 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (14:14 IST)

Ajay Devgn की Drishyam 3 की रिलीज डेट का ऐलान, जानें फिर सिस्टम से कब टकराएगा सालगांवकर परिवार

drishyam 3 release date ajay devgn vijay salgaonkar 2 october 2026
बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद थ्रिलर फ्रेंचाइज़ी ‘दृश्यम’ एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार है। अजय देवगन स्टारर ‘दृश्यम 3’ को लेकर मेकर्स ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जयंती के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइज़ी के चलते यह तारीख दर्शकों के बीच ‘दृश्यम डे’ के रूप में भी खास पहचान बना चुकी है।
 
सिर्फ फिल्म नहीं, पॉप कल्चर बन चुकी है दृश्यम
‘दृश्यम’ अब महज एक फिल्म सीरीज़ नहीं रही, बल्कि भारतीय सिनेमा की पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बन चुकी है। इस फ्रेंचाइज़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल करने के साथ-साथ ‘फैमिली थ्रिलर’ जैसी शैली को मजबूती दी। पहले और दूसरे पार्ट में दिखाई गई सस्पेंस भरी कहानी, मजबूत पटकथा और आम आदमी के दिमागी खेल ने दर्शकों को कहानी से बांधे रखा। यही वजह है कि हर साल 2 अक्टूबर आते ही सोशल मीडिया पर ‘दृश्यम’ से जुड़े सीन, डायलॉग और मीम्स छा जाते हैं।
 
विजय सालगांवकर: एक आम आदमी, असाधारण जज़्बा
विजय सालगांवकर का किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। एक साधारण केबल ऑपरेटर, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए कानून, पुलिस और सिस्टम से भिड़ जाता है, वो भी बिना हिंसा के। उसकी ताकत है उसकी सोच, धैर्य और परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज़्बा। यही वजह है कि विजय सालगांवकर सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि आम आदमी की चुपचाप लड़ने वाली ताकत का प्रतीक बन चुका है।
 
शूटिंग जोरों पर, इस बार कहानी होगी और गहरी
‘दृश्यम 3’ की शूटिंग इस समय तेजी से चल रही है। फिल्म की शूटिंग कई शहरों और अलग-अलग लोकेशन्स पर की जा रही है। मेकर्स का कहना है कि इस बार कहानी को और ज्यादा इंटेंस, भावनात्मक और बड़े स्केल पर पेश किया जाएगा। दर्शकों को न सिर्फ सस्पेंस, बल्कि कहानी में नए मोड़ और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।
 
पूरी ओरिजिनल स्टार कास्ट की वापसी
‘दृश्यम 3’ में एक बार फिर अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर जैसी दमदार स्टार कास्ट नजर आएगी। सालगांवकर परिवार की कहानी इस बार बिल्कुल नए हालात और अप्रत्याशित मोड़ के साथ आगे बढ़ेगी। मेकर्स का दावा है कि इस बार कहानी दर्शकों की उम्मीदों से कहीं आगे जाने वाली है।
 
क्या फिर सिस्टम को मात दे पाएंगे विजय सालगांवकर?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय सालगांवकर एक बार फिर सिस्टम को चकमा देने में कामयाब होंगे, या इस बार किस्मत उनके सामने ऐसा मोड़ ले आएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 2 अक्टूबर 2026, यानी ‘दृश्यम डे’ पर।
 
फिल्म से जुड़ी अहम जानकारी
‘दृश्यम 3’ को Star Studios प्रस्तुत कर रहा है और यह Panorama Studios का प्रोडक्शन है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक कर रहे हैं। फिल्म की कहानी और पटकथा अभिषेक पाठक, आमिल कियान खान और परवेज़ शेख ने लिखी है। इसके निर्माता आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक हैं। मेकर्स का कहना है कि ‘दृश्यम 3’ फैमिली थ्रिलर जॉनर के लिए एक नया बेंचमार्क साबित होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बीच रणवीर-दीपिका हाथों में हाथ डाले दिखे, एयरपोर्ट वीडियो वायरल

धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बीच रणवीर-दीपिका हाथों में हाथ डाले दिखे, एयरपोर्ट वीडियो वायरलरणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 17 दिनों में 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी सफलता के बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुंबई एयरपोर्ट पर हाथों में हाथ डाले नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान रणवीर और दीपिका दोनों ही ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

धुरंधर बनी बॉक्स ऑफिस डायनासोर, तीसरे वीकेंड में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर 579 करोड़ रुपये का कलेक्शन

धुरंधर बनी बॉक्स ऑफिस डायनासोर, तीसरे वीकेंड में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर 579 करोड़ रुपये का कलेक्शनधुरंधर ने तीसरे वीकेंड में 99.70 करोड़ रुपये कमाकर हिंदी सिनेमा का नया इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली फिल्म बन गई है। कुल कलेक्शन 579.20 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जिससे धुरंधर साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी है। इससे पहले तीसरे वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड फिल्म छावा के नाम था, जिसने 60.10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था।

धुरंधर के गाने ‘शरारत’ में तमन्ना भाटिया को आदित्य धर ने क्यों किया रिजेक्ट? कोरियोग्राफर ने खोला राज

धुरंधर के गाने ‘शरारत’ में तमन्ना भाटिया को आदित्य धर ने क्यों किया रिजेक्ट? कोरियोग्राफर ने खोला राजआदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड बना रही है। इसी बीच गाने ‘शरारत’ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि इस गाने के लिए Tamannaah Bhatia का नाम सुझाया गया था, लेकिन निर्देशक ने कहानी के कारण इसे ठुकरा दिया। विजय के मुताबिक, उनके दिमाग में यह गाना तमन्ना को ध्यान में रखकर ही बना था और उन्होंने निर्देशक आदित्य धर को यह सुझाव भी दिया था।

दिल्ली की सड़कों पर राम चरण, पेड्डी की शूटिंग की तस्वीरें हुई लीक

दिल्ली की सड़कों पर राम चरण, पेड्डी की शूटिंग की तस्वीरें हुई लीकजब से पेड्डी का अनाउंसमेंट वीडियो आया है, तब से लेकर इसके फर्स्ट-लुक पोस्टर और टीज़र झलकियों तक, राम चरण की इस आने वाली फ़िल्म का हर कंटेंट सोशल मीडिया पर चर्चा और ट्रेंड का टॉपिक बना रहा है। अब फ़िल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनमें राम चरण दिल्ली में शूटिंग करते नज़र आ रहे हैं।

2025 में इन बॉलीवुड अभिनताओं ने सिल्वर स्क्रीन पर बिखेरा जलवा

2025 में इन बॉलीवुड अभिनताओं ने सिल्वर स्क्रीन पर बिखेरा जलवासाल 2025 में बॉलीवुड के कई सितारों ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरा। ऐतिहासिक गाथाओं से लेकर प्रेरणादायक बायोपिक्स, दिल छू लेने वाली रोमांस कहानियों और शानदार डेब्यू तक, इस साल सब कुछ रहा। इन फिल्मों में प्रमुख अभिनेताओं ने अपनी गहराई, दृढ़ता और स्टार-पावर से सबका दिल जीत लिया। फिलहाल आइए देखते हैं, किस हीरो ने वर्ष 2025 में सबका दिल जीत लिया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com