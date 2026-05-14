गुरुवार, 14 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. aamir khan son junaid khan on nepotism bollywood casting reality
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 14 मई 2026 (17:12 IST)

जुनैद खान को मिल रहा आमिर खान का बेटा होने का फायदा, बोले- 2 फ्लॉप के बाद भी मिल रहा है काम

Junaid Khan nepotism statement
बॉलीवुड में 'नेपोटिज्म' एक ऐसा शब्द है जिस पर अक्सर बहस छिड़ जाती है, लेकिन आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने इस मुद्दे पर जो ईमानदारी दिखाई है, उसने सभी को चौंका दिया है। हाल ही में अपनी फिल्म 'एक दिन' की असफलता और करियर के उतार-चढ़ाव पर बात करते हुए जुनैद ने वह स्वीकार किया जो अक्सर स्टार किड्स कहने से बचते हैं।
 
जुनैद खान ने विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा, "मुझे 'नेपोटिज्म' शब्द से कोई चिढ़ नहीं होती क्योंकि यह सच है। मुझे इंडस्ट्री में बहुत सारा काम सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि मैं आमिर खान का बेटा हूं।

 
जुनैद का मानना है कि इस विशेषाधिकार को नकारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान ही उनके करियर की पहली सीढ़ी बनी है। इंटरव्यू में जुनैद ने कास्टिंग के पीछे के व्यापारिक गणित को भी डिकोड किया। उन्होंने बताया कि निर्माता अक्सर उस कलाकार को चुनते हैं जिसे वे आसानी से 'बेच' सकें, न कि उसे जो उस रोल के लिए सबसे फिट हो। 
 
जुनैद के अनुसार, प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्म बेचनी होती है, इसलिए वे उसे ही साइन करेंगे जिसकी मार्केट वैल्यू हो। उनकी प्राथमिकता फिल्म की बेहतरी से ज्यादा कमर्शियल वायबिलिटी होती है। वे यह नहीं देखते कि कौन सा एक्टर किरदार में फिट है, बल्कि यह देखते हैं कि किसे प्रमोट करना आसान है।
 
2 फ्लॉप के बाद भी काम
अपनी पिछली फिल्मों (महाराज और लवयापा) और हालिया रिलीज 'एक दिन' के बॉक्स ऑफिस पर ठंडे प्रदर्शन पर जुनैद ने मजाकिया लहजे में कहा, सर, अभी 2 फ्लॉप के बाद काम मिल रहा है, काम करने दीजिये ना। यह बयान दर्शाता है कि वे अपनी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि एक बाहरी व्यक्ति के लिए दो असफलताओं के बाद टिके रहना नामुमकिन होता, लेकिन एक स्टार किड होने के नाते उन्हें अभी भी मौके मिल रहे हैं।
 
पिता के साये से बाहर निकलने की कोशिश
आमिर खान के साथ अपने रिश्तों पर बात करते हुए जुनैद ने साफ किया कि अब वे अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वे अब अपने पिता के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस नहीं करते और न ही यह चाहते हैं कि आमिर उनके लिए फिल्में प्रोड्यूस करें। 
 
'एक दिन' में साई पल्लवी के साथ अपनी सादगी से दिल जीतने के बाद, जुनैद अब अलग जॉनर में हाथ आजमाने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक, वे एकता कपूर की 'रागिनी एमएमएस 3' में तमन्ना भाटिया के साथ नजर आ सकते हैं। इसके अलावा उनके पास 'हंस दे मेरी जान' जैसा प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Cannes के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का रॉयल लुक, ऑफ-शोल्डर गाउन में बिखेरा ग्लैमर

जुनैद खान को मिल रहा आमिर खान का बेटा होने का फायदा, बोले- 2 फ्लॉप के बाद भी मिल रहा है काम

जुनैद खान को मिल रहा आमिर खान का बेटा होने का फायदा, बोले- 2 फ्लॉप के बाद भी मिल रहा है कामबॉलीवुड में 'नेपोटिज्म' एक ऐसा शब्द है जिस पर अक्सर बहस छिड़ जाती है, लेकिन आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने इस मुद्दे पर जो ईमानदारी दिखाई है, उसने सभी को चौंका दिया है। हाल ही में अपनी फिल्म 'एक दिन' की असफलता और करियर के उतार-चढ़ाव पर बात करते हुए जुनैद ने वह स्वीकार किया जो अक्सर स्टार किड्स कहने से बचते हैं।

'रामायणम्' के राम का अयोध्या में बड़ा निवेश, रणबीर कपूर ने खरीदा करोड़ों का प्लॉट

'रामायणम्' के राम का अयोध्या में बड़ा निवेश, रणबीर कपूर ने खरीदा करोड़ों का प्लॉटउत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या इस समय न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि वैश्विक निवेश और बॉलीवुड सितारों की पहली पसंद भी बन चुकी है। अयोध्या में कई बॉलीवुड सेलेब्स जमीन खरीद रहे हैं। अब इनमें एक नाम नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' में भगवान राम का रोल निभा रहे रणबीर कपूर का भी जुड़ गया है।

2027 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी ये फिल्में, लव एंड वॉर से राका तक पूरी लिस्ट

2027 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी ये फिल्में, लव एंड वॉर से राका तक पूरी लिस्टसाल 2027 सच में एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। फिल्मों की शानदार लाइनअप के साथ यह साल अब तक के सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित सिनेमाई धमाकों का गवाह बनेगा। बड़े फिल्ममेकर्स और दमदार स्टार कास्ट के साथ आने वाली ये फिल्में मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जाने वाली हैं।

अनन्या पांडे से पश्मीना रोशन तक, ब्लैक कट-आउट ड्रेस में छाईं बॉलीवुड डीवाज

अनन्या पांडे से पश्मीना रोशन तक, ब्लैक कट-आउट ड्रेस में छाईं बॉलीवुड डीवाजस्टाइल स्टेटमेंट की बात हो और ब्लैक ड्रेस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका आकर्षण कभी पुराना नहीं होता। इसमें भी बॉलीवुड की नई पीढ़ी की फैशनिस्टा अभिनेत्रियां इसे बखूबी साबित भी कर रही हैं। विशेष रूप से बोल्ड सिल्हूट, स्टाइलिश कट-आउट्स और थाई-हाई स्लिट्स के साथ पश्मीना रोशन, शरवरी जैसी अभिनेत्रियों ने ब्लैक कट-आउट ड्रेस ट्रेंड को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया है।

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, पोस्ट-कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बने

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, पोस्ट-कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बनेरणवीर सिंह लगातार वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। वह पोस्ट-कोविड दौर में मुख्य भूमिका निभाते हुए दुनिया भर में 3700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष अभिनेता बन गए हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज़ी की शानदार सफलता के साथ रणवीर ने सिनेमाघरों में अपना दबदबा फिर से स्थापित किया है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com