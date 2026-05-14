रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, पोस्ट-कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बने

रणवीर सिंह लगातार वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। वह पोस्ट-कोविड दौर में मुख्य भूमिका निभाते हुए दुनिया भर में 3700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष अभिनेता बन गए हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज़ी की शानदार सफलता के साथ रणवीर ने न सिर्फ सिनेमाघरों में अपना दबदबा फिर से स्थापित किया है, बल्कि खुद को आज के भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में भी शामिल कर लिया है।

पोस्ट-कोविड दौर में रणवीर की थिएटर यात्रा फिल्म 83 से शुरू हुई, जिसने दुनिया भर में 184.36 करोड़ रुपये की कमाई की। इस फिल्म को इसकी भावनात्मक कहानी और रणवीर के दमदार अभिनय के लिए काफी सराहा गया। इसके बाद वह जयेशभाई जोरदार में नजर आए, जिसने वैश्विक स्तर पर 24.1 करोड़ रुपये कमाए, जबकि सर्कस ने 39.6 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

हालांकि इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन मिला-जुला रहा, लेकिन रणवीर ने हमेशा अपने अलग किरदारों और दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने रणवीर के करियर को नई ऊंचाई दी। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और दुनिया भर में 348.89 करोड़ रुपये की कमाई की। इस फिल्म ने एक बार फिर दर्शकों को रणवीर के शानदार आकर्षण, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और भावनात्मक अभिनय की याद दिलाई, जिससे साबित हुआ कि वह अपनी पीढ़ी के सबसे बहुमुखी कलाकारों में से एक हैं।

हालांकि असली बदलाव धुरंधर फ्रेंचाइज़ी से आया, जिसने रणवीर के बॉक्स ऑफिस सफर को पूरी तरह बदल दिया। इसका पहला भाग ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और दुनिया भर में 1354.84 करोड़ रुपये की कमाई कर हिंदी सिनेमा के नए रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद धुरंधर 2 ने इस सफलता को और आगे बढ़ाया। यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है और सिर्फ 55 दिनों में 1833.56 करोड़ रुपये का वैश्विक कारोबार कर चुकी है।

इन छह फिल्मों के साथ रणवीर सिंह की कुल वैश्विक कमाई अब 3785.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि के साथ वह पोस्ट-कोविड दौर में मुख्य भूमिका निभाते हुए दुनिया भर में 3700 करोड़ रुपये पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष सुपरस्टार बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें शाहरुख खान शामिल हैं, जिनकी पोस्ट-कोविड कुल कमाई 2704.07 करोड़ रुपये है, जबकि प्रभास की कुल कमाई 2393.29 करोड़ रुपये रही है।

यह उपलब्धि सिर्फ धुरंधर फिल्मों की सफलता नहीं दिखाती, बल्कि यह भी साबित करती है कि रणवीर सिंह लगातार खुद को नए रूप में पेश करने और हर पीढ़ी के दर्शकों से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। उनके पास पहले से ही एक बड़ा प्रोजेक्ट मौजूद है और माना जा रहा है कि वह जल्द ही 4000 करोड़ क्लब में भी शामिल हो सकते हैं।

आज के बेहद प्रतिस्पर्धी बॉक्स ऑफिस दौर में रणवीर सिंह अपने समकालीन कलाकारों और युवा सितारों से काफी आगे नजर आते हैं। जहां कई कलाकार लगातार सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रणवीर रिकॉर्ड तोड़ कमाई और इंडस्ट्री बदल देने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज़ी की बड़ी सफलता और 3700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ उन्होंने खुद को बॉक्स ऑफिस का बादशाह साबित कर दिया है। साथ ही वह हिंदी सिनेमा में 1000 करोड़ नेट क्लब की शुरुआत करने वाले अभिनेता भी बन गए हैं।