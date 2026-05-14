गुरुवार, 14 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bollywood fashion black cut out dress ananya panday khushi kapoor shanaya style
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 14 मई 2026 (15:19 IST)

अनन्या पांडे से पश्मीना रोशन तक, ब्लैक कट-आउट ड्रेस में छाईं बॉलीवुड डीवाज

Black cut out dress Bollywood
स्टाइल स्टेटमेंट की बात हो और ब्लैक ड्रेस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका आकर्षण कभी पुराना नहीं होता। इसमें भी बॉलीवुड की नई पीढ़ी की फैशनिस्टा अभिनेत्रियां इसे बखूबी साबित भी कर रही हैं। विशेष रूप से बोल्ड सिल्हूट, स्टाइलिश कट-आउट्स और थाई-हाई स्लिट्स के साथ पश्मीना रोशन, शरवरी, शनाया कपूर, खुशी कपूर और अनन्या पांडे जैसी अभिनेत्रियों ने ब्लैक कट-आउट ड्रेस ट्रेंड को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया है। 
 
तो आइए एक नज़र डालते हैं उन डीवाज़ पर, जिन्होंने इस ग्लैमरस फैशन मोमेंट से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
 
अनन्या पांडे
अनन्या पांडे ने इस ट्रेंड को बेहद सोफिस्टिकेटेड अंदाज़ में अपनाया है। उन्होंने हॉल्टर-स्टाइल ब्लैक कट-आउट ड्रेस पहनी है, जिसमें ड्रेप्ड डिटेलिंग और थाई-हाई स्लिट ने उनके लुक को और आकर्षक बना दिया है। मिनिमल एक्सेसरीज़ और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने उनके मोनोक्रोम लुक को परफेक्ट फिनिश दिया है।

 
शरवरी
शरवरी ने अपने स्ट्राइकिंग वन-शोल्डर ब्लैक कट-आउट गाउन में ग्लैमर का ज़बरदस्त तड़का लगाया है। इसी के साथ स्ट्रैटेजिक कट-आउट्स, बोल्ड स्लिट और मिनिमल स्टाइलिंग के साथ अभिनेत्री ने एलिगेंस और एज का शानदार संतुलन पेश किया है।
 
पश्मीना रोशन
पश्मीना रोशन ने अपने सिज़लिंग ब्लैक गाउन में दमदार स्टाइल स्टेटमेंट दिया है। प्लंजिंग नेकलाइन, ड्रामेटिक कट-आउट्स और डेरिंग थाई-हाई स्लिट के साथ उनका लुक बेहद ग्लैमरस और आकर्षक नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डीवा एनर्जी फ्लॉन्ट करते हुए अपने आउटफिट को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने दिया है।
शनाया कपूर
फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशहूर शनाया कपूर ने वेलवेट ब्लैक कट-आउट ड्रेस चुनी है, जिसमें असिमेट्रिक डिटेलिंग और बोल्ड साइड कट-आउट्स थे। स्लीक हेयर और स्टेटमेंट मेकअप के साथ उनका यह लुक हाई-फैशन ग्लैम का परफेक्ट उदाहरण बन चुका है।
 
खुशी कपूर
खुशी कपूर ने ब्लैक को-ऑर्ड इंस्पायर्ड कट-आउट आउटफिट में अल्ट्रा-एजी लुक अपनाया है। ज्योमेट्रिक कट-आउट्स और बॉडी-हगिंग सिल्हूट ने उनके टोंड फ्रेम को खूबसूरती से हाईलाइट किया है। यह उनके अब तक के सबसे बोल्ड और स्टाइलिश फैशन मोमेंट्स में से एक साबित हुआ है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, पोस्ट-कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बने

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, पोस्ट-कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बनेरणवीर सिंह लगातार वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। वह पोस्ट-कोविड दौर में मुख्य भूमिका निभाते हुए दुनिया भर में 3700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष अभिनेता बन गए हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज़ी की शानदार सफलता के साथ रणवीर ने सिनेमाघरों में अपना दबदबा फिर से स्थापित किया है।

'किंग' में विलेन बन शाहरुख खान को कड़ी टक्कर देंगे अभिषेक बच्चन, सेट से लीक हुआ पावरफुल लुक

'किंग' में विलेन बन शाहरुख खान को कड़ी टक्कर देंगे अभिषेक बच्चन, सेट से लीक हुआ पावरफुल लुकबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और सुहाना खान नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म में अभिषेक बच्चन विलेन का रोल निभाते दिखेंगे। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही हैं।

मल्टी-कलर बिकिनी में पूजा हेगड़े का बोल्ड लुक, शॉर्ट्स का बटन खोल सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

मल्टी-कलर बिकिनी में पूजा हेगड़े का बोल्ड लुक, शॉर्ट्स का बटन खोल सिजलिंग अंदाज में दिए पोजबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर देती हैं। इस बार पूजा ने अपनी बिकिनी तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है।

करिश्मा के अरबपति हसबैंड संजय कपूर की मौत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' का क्या कनेक्शन

करिश्मा के अरबपति हसबैंड संजय कपूर की मौत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' का क्या कनेक्शनदिल्ली पुलिस ने फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' के नाम से मशहूर डॉ. नील सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे की वजह सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन दिवंगत संजय कपूर की मौत से जुड़ा कथित विवादित ट्वीट है।

‘हाईएस्ट पेड’ होने के बावजूद खुद पर खर्च नहीं करतीं श्वेता तिवारी, बेटी पलक ने गिफ्ट किया था पहला ब्रांडेड हैंडबैग

‘हाईएस्ट पेड’ होने के बावजूद खुद पर खर्च नहीं करतीं श्वेता तिवारी, बेटी पलक ने गिफ्ट किया था पहला ब्रांडेड हैंडबैगमनोरंजन जगत में 'प्रेरणा' बनकर करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। साल 2000 में 'कसौटी जिंदगी की' से शुरू हुआ उनका सफर आज भी सफलता के शिखर पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी की यह 'हाईएस्ट पेड' एक्ट्रेस खुद पर पैसे खर्च करने के मामले में आज भी उतनी ही सरल हैं जितनी वह अपने शुरुआती दिनों में थीं?

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com