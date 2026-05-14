गुरुवार, 14 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. abhishek bachchan villain look leaked from king movie set
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 14 मई 2026 (13:23 IST)

'किंग' में विलेन बन शाहरुख खान को कड़ी टक्कर देंगे अभिषेक बच्चन, सेट से लीक हुआ पावरफुल लुक

King movie leak
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और सुहाना खान नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म में अभिषेक बच्चन विलेन का रोल निभाते दिखेंगे। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही हैं। 
 
लेकिन इसी बीच 'किंग' के सेट से कुछ ऐसी तस्वीरें लीक हो गई हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। इस बार चर्चा का केंद्र शाहरुख नहीं, बल्कि अभिषेक बच्चन हैं। लीक हुई तस्वीरों में अभिषेक का ऐसा लुक सामने आया है जिसे देखकर फैंस उन्हें 'शक्तिशाली विलेन' बता रहे हैं।
 
वायरल हुआ अभिषेक बच्चन का नया अवतार
वायरल हो रही तस्वीरों में अभिषेक बच्चन एक ऊंचे वाहन पर खड़े नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ हैं, जो एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस का संकेत दे रहे हैं। अभिषेक ने एक लंबा ग्रे ओवरकोट पहना है, जिसके नीचे ऑल-ब्लैक आउटफिट है। उनके हाथ में एक बंदूक दिखाई दे रही है और उनके चेहरे के भाव बेहद गंभीर और खतरनाक हैं।
सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके इस लुक की तुलना 'करण अर्जुन' के मशहूर विलेन ठाकुर दुर्जन सिंह से कर रहे हैं। प्रशंसकों का मानना है कि अभिषेक की यह 'डार्क एनर्जी' फिल्म में शाहरुख खान के किरदार को कड़ी टक्कर देने वाली है।
 
'पठान' और 'फाइटर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को 'पैन-वर्ल्ड' स्तर पर बना रहे हैं। फिल्म में एक्शन का स्तर अंतरराष्ट्रीय होने वाला है। हालिया लीक में एक कार क्रैश का सीन भी सामने आया है, जो फिल्म के क्लाइमेक्स का हिस्सा बताया जा रहा है। 
 
खबरों के अनुसार शाहरुख खान इस फिल्म में एक हत्यारे की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि उनकी बेटी सुहाना खान उनकी 'प्रोटेजी' (शिष्या) का किरदार निभा रही हैं। अभिषेक बच्चन को इस कहानी के मुख्य विलेन के रूप में देखा जाना तय माना जा रहा है।
फिल्म की शूटिंग के दौरान लगातार हो रहे लीक्स से मेकर्स काफी चिंतित हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के शेड्यूल से शाहरुख और दीपिका पादुकोण की तस्वीरें लीक हुई थीं। अब अभिषेक की तस्वीरें सामने आने के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों से एक भावुक अपील की है।
 
उन्होंने लिखा, हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन सिनेमाई अनुभव दे सकें। कृपया लीक हुए फोटो और वीडियो साझा न करें। सरप्राइज को बड़े पर्दे के लिए रहने दें।" उन्होंने प्रशंसकों से सहयोग मांगते हुए कहा कि फिल्म के असली एसेट्स (ट्रेलर/पोस्टर) का इंतजार करें जो टीम की योजना के अनुसार जारी किए जाएंगे।
 
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही 'किंग' को 2026 के क्रिसमस (24 दिसंबर) पर रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन के अलावा रानी मुखर्जी भी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगी। 
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, पोस्ट-कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बने

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, पोस्ट-कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बने

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, पोस्ट-कोविड दौर में 3700 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बनेरणवीर सिंह लगातार वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। वह पोस्ट-कोविड दौर में मुख्य भूमिका निभाते हुए दुनिया भर में 3700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष अभिनेता बन गए हैं। धुरंधर फ्रेंचाइज़ी की शानदार सफलता के साथ रणवीर ने सिनेमाघरों में अपना दबदबा फिर से स्थापित किया है।

'किंग' में विलेन बन शाहरुख खान को कड़ी टक्कर देंगे अभिषेक बच्चन, सेट से लीक हुआ पावरफुल लुक

'किंग' में विलेन बन शाहरुख खान को कड़ी टक्कर देंगे अभिषेक बच्चन, सेट से लीक हुआ पावरफुल लुकबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और सुहाना खान नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म में अभिषेक बच्चन विलेन का रोल निभाते दिखेंगे। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही हैं।

मल्टी-कलर बिकिनी में पूजा हेगड़े का बोल्ड लुक, शॉर्ट्स का बटन खोल सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

मल्टी-कलर बिकिनी में पूजा हेगड़े का बोल्ड लुक, शॉर्ट्स का बटन खोल सिजलिंग अंदाज में दिए पोजबॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर देती हैं। इस बार पूजा ने अपनी बिकिनी तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, संजय कपूर की मौत से जुड़ा है मामला

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, संजय कपूर की मौत से जुड़ा है मामलादिल्ली पुलिस ने फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' के नाम से मशहूर डॉ. नील सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे की वजह सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन दिवंगत संजय कपूर की मौत से जुड़ा कथित विवादित ट्वीट है।

‘हाईएस्ट पेड’ होने के बावजूद खुद पर खर्च नहीं करतीं श्वेता तिवारी, बेटी पलक ने गिफ्ट किया था पहला ब्रांडेड हैंडबैग

‘हाईएस्ट पेड’ होने के बावजूद खुद पर खर्च नहीं करतीं श्वेता तिवारी, बेटी पलक ने गिफ्ट किया था पहला ब्रांडेड हैंडबैगमनोरंजन जगत में 'प्रेरणा' बनकर करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। साल 2000 में 'कसौटी जिंदगी की' से शुरू हुआ उनका सफर आज भी सफलता के शिखर पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी की यह 'हाईएस्ट पेड' एक्ट्रेस खुद पर पैसे खर्च करने के मामले में आज भी उतनी ही सरल हैं जितनी वह अपने शुरुआती दिनों में थीं?

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com