27 January Birthday: आपको 27 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 27 जनवरी

अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। आपके जन्मदिन की संख्या आपस में जुड़ कर नौ होती है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनन्द आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 9, 18, 27

शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72

शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045

ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।

शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं।

सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

परियार: मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

अमज्योत सिंह गिल (Amjyot Singh Gill): एक भारतीय पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं।

श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade): एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं।

विजय सिंह देओल (Vijay Singh Deol): जिन्हें बॉबी देओल के नाम से बेहतर जाना जाता है, जो एक बॉलीवुड में भारतीय अभिनेता का काम करते हैं।

डॉ. सविता भीमराव अम्बेडकर (Dr. Savita Bhimrao Ambedkar): एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर और बी.आर. की दूसरी पत्नी थीं।

पंडित सीताराम चतुर्वेदी (Pandit Sitaram Chaturvedi): संस्कृत के विद्वान थें।