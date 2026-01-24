बुधवार, 28 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

27 January Birthday: आपको 27 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

गुलदस्ता, केक, कैंडल, बलून और स्पेशल गिफ्ट के साथ खूबसूरत जन्मदिन की फोटो
27 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग, किन 5 राशियों के लिए है फायदेमंद
 

आपका जन्मदिन: 27 जनवरी

 
अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। आपके जन्मदिन की संख्या आपस में जुड़ कर नौ होती है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनन्द आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला

 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। 
 
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 
परियार: मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
अमज्योत सिंह गिल (Amjyot Singh Gill): एक भारतीय पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं।
 
श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade): एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं।
 
विजय सिंह देओल (Vijay Singh Deol): जिन्हें बॉबी देओल के नाम से बेहतर जाना जाता है, जो एक बॉलीवुड में भारतीय अभिनेता का काम करते हैं।
 
डॉ. सविता भीमराव अम्बेडकर (Dr. Savita Bhimrao Ambedkar): एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर और बी.आर. की दूसरी पत्नी थीं।
 
पंडित सीताराम चतुर्वेदी (Pandit Sitaram Chaturvedi): संस्कृत के विद्वान थें।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
गुप्त नवरात्रि की महानंदा नवमी, मंगल शक्ति का दिव्य संयोग, जानिए महत्व और खास 3 उपाय

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?When is Holi in 2026: होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया भी है। ऐसे में कब करें होलिका दहन और कब मनाएं रंगवाली होली यानी धुलेंडी? चलिए जानते हैं विस्तार से एकदम सटीक जानकारी।

February Monthly Horoscope 2026: फरवरी माह 2026 का मासिक राशिफल, जानिए 12 राशियों का क्या होगा हाल

February Monthly Horoscope 2026: फरवरी माह 2026 का मासिक राशिफल, जानिए 12 राशियों का क्या होगा हालMonthly Horoscope February 2026 in Hindi: फरवरी 2026 का महीना बहुत से मामलों में बदलाव का समय है, और खासकर करियर, रिश्तों, और व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर प्राप्त होंगे। अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का ख्याल रखें और आत्मविश्वास से कार्य करें। यहां पढ़ें 12 राशियों के लिए फरवरी 2026 का संपूर्ण मासिक राशिफल...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जनवरी, 2026)Today 28 January 2026 horoscope in Hindi : आज 28 जनवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

28 January Birthday: आपको 28 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

28 January Birthday: आपको 28 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!28 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 28 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय28 January 2026 Today Shubh Muhurat:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com