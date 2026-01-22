गुरुवार, 22 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. bhojshala in dhar: maulana kamal mosque or saraswati temple
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (14:42 IST)

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभव

धार की भोजशाला का सरस्वती मंदिर और मौलाना कमाल मस्जिद
Bhojshala: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर धार की आबोहवा में आज भी राजा भोज के पांडित्य और परमार वंश के गौरव की महक महसूस की जा सकती है। भोजशाला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उस कालखंड का जीवित दस्तावेज है जब धार 'संस्कृति' और 'संस्कृत' का वैश्विक केंद्र हुआ करता था।
 

धार की भोजशाला: विद्या की देवी का वो भव्य धाम

सन् 1034 की बात है, जब कला और ज्ञान के उपासक राजा भोज ने धार में माँ सरस्वती (वाग्देवी) के एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी अनूठी मूर्ति और भव्यता की चर्चा सात समंदर पार तक पहुँची। यहाँ सिर्फ पूजा-अर्चना नहीं होती थी, बल्कि यह ज्ञान की वह पाठशाला थी जहाँ दूर-दराज से विद्यार्थी अपनी 'ज्ञान पिपासा' शांत करने आते थे। राजा भोज स्वयं योग, ज्योतिष, वास्तु और धर्मशास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे और उनके शासन में एक साधारण नागरिक भी संस्कृत का ज्ञाता माना जाता था।
 

धार की भोजशाला: वास्तुकला या कविता?

वास्तु: भोजशाला की बनावट किसी काव्य से कम नहीं है। इसके खुले प्रांगण, नक्काशीदार स्तंभ और कलात्मक छतें तत्कालीन स्थापत्य कला की श्रेष्ठता चीख-चीख कर बताती हैं।
 
शिलालेखों पर नाटक: यहाँ काले पत्थर के विशाल शिलालेखों पर क्लासिकी संस्कृत में नाटक खुदे हुए हैं।
 
राजगुरु मदन की कृति: राजगुरु मदन द्वारा रचित नाटक 'पारिजातमंजरी' (जिसे 'पूर्रमंजरी' भी कहा गया है) यहाँ के पत्थरों पर आज भी अंकित है, जिसे बसंतोत्सव के समय मंचन के लिए लिखा गया था।
 
अनोखी वर्णमाला: यहाँ के खंभों पर धातु प्रत्यय माला और वर्णमाला उकेरी गई है, जो इसे दुनिया का एक दुर्लभ 'साहित्यिक स्मारक' बनाती है।
 

धार की भोजशाला: इतिहास के घाव और लंदन में कैद 'वाग्देवी'

समय का चक्र: समय का चक्र घूमा और इस वैभवशाली केंद्र पर हमलों के काले बादल छा गए। इतिहासकार शिवकुमार गोयल अनुसार 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस भव्य मंदिर को निशाना बनाया। खिलजी द्वारा ध्वस्त कराई गई भोजशाला के एक भाग पर 1401 में दिलावर खां गौरी ने मस्जिद बनवाई थी। दिलावर खां गौरी और महमूद शाह खिलजी के दौर में इसके स्वरूप को बदलकर यहाँ मस्जिद में नमाज शुरु करवा दी गई। अब इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं जिसके पीछे की कहानी भी अलग है। कहते हैं कि वह मुगलों का जासूस था।
 
महमूद शाह खिलजी: सन् 1514 में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। हिन्दू जनता ने अनेक ऐतिहासिक तथ्‍य प्रस्तुत कर यहां फिर से भोजशाला का निर्माण करने की मांग रखी है, लेकिन मामला अब कोर्ट में है। कहते हैं कि कि 1875 में यहां पर की गई खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकली थी। इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया था जो अब लंदन के संग्रहालय में रखी है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को लंदन से से वापस लाए जाने की मांग भी की गई है।
 
विडंबना देखिए, जिस वाग्देवी की आराधना राजा भोज करते थे, उनकी वह विश्वप्रसिद्ध प्रतिमा आज अपनों से दूर लंदन के संग्रहालय में कैद है। आज भी साल में सिर्फ एक बार बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का तैलचित्र यहाँ लाया जाता है, जो सदियों पुरानी परंपरा की याद दिलाता है।
 

आज की भोजशाला: नियम और श्रद्धा

पुरातत्व विभाग: वर्तमान में भोजशाला केंद्रीय पुरातत्व विभाग (ASI) के संरक्षण में है। यहाँ आस्था और इतिहास का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है:
 
बसंत पंचमी: वर्ष में एक बार हिंदू समाज को यहाँ पूर्ण विधि-विधान से पूजा की अनुमति मिलती है।
 
मंगलवार की प्रार्थना: प्रति मंगलवार श्रद्धालु सूर्यास्त तक यहाँ निःशुल्क प्रवेश कर अक्षत और पुष्प अर्पित कर सकते हैं।
 

धार की भोजशाला: कैसे पहुँचें ज्ञान की इस नगरी तक?

धार पहुँचने का रास्ता बेहद सुगम है। यदि आप मांडू के दीदार के लिए निकल रहे हैं, तो धार आपका पहला पड़ाव होना चाहिए।
 
इंदौर से दूरी: मात्र 60 किमी (लगभग 1.5 घंटे का सफर)। हर 15 मिनट में बसें उपलब्ध हैं।
 
रेल मार्ग: रतलाम जंक्शन से धार की दूरी 92 किमी है।
 
लोकल: धार बस स्टैंड से आप ऑटो या पैदल चलकर आसानी से भोजशाला पहुँच सकते हैं।
 
भोजशाला केवल विवादों का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की उस समृद्ध विरासत का प्रतीक है जिसने दुनिया को शून्य से लेकर खगोल विज्ञान तक का ज्ञान दिया। राजा भोज की यह कृति आज भी हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का निमंत्रण देती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुप्त नवरात्रि की खास साधना और पूजा विधि, जानें जरूरी नियम और सावधानियां

गुप्त नवरात्रि की खास साधना और पूजा विधि, जानें जरूरी नियम और सावधानियांमाघ मास की गुप्त नवरात्रि सामान्य शारदीय या चैत्र नवरात्रि से पूरी तरह भिन्न होती है। तांत्रिक ग्रंथों जैसे 'मेरु तंत्र' और 'डामर तंत्र' के अनुसार, इसे "साधना की रातें" कहा जाता है क्योंकि इसमें सार्वजनिक पूजा के बजाय "गोपनीय व्यक्तिगत साधना" पर बल दिया जाता है। यहां गुप्त नवरात्रि की तांत्रिक और गोपनीय साधना के प्रमुख सिद्धांत और नियम दिए गए हैं।

मकर राशि में बना बुधादित्य और लक्ष्मी योग, इन 3 राशियों पर बरसेगा अचानक धन

मकर राशि में बना बुधादित्य और लक्ष्मी योग, इन 3 राशियों पर बरसेगा अचानक धनBudhaditya and Lakshmi Yoga: मकर राशि में बुधादित्य और लक्ष्मी योग के बनने से बड़ा ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। इस शुभ योग का प्रभाव 3 राशियों के जीवन में धन लाभ, करियर उन्नति और आर्थिक स्थिरता लेकर आ सकता है। इस ग्रह योग के प्रभाव से 3 राशियों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ और आर्थिक स्थिरता के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। जानिए कौन-सी हैं वो भाग्यशाली राशियां।

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्वGupt Navratri 2026 : जहां शारदीय और चैत्र नवरात्रि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती हैं, वहीं वर्ष में दो बार आनेवाली गुप्त नवरात्रि साधना, सिद्धि और तंत्र-मंत्र से जुड़ी होती है। इस दौरान की गई देवी उपासना विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति, बाधा निवारण, धन, शक्ति और साधना सिद्धि प्रदान करती है। इसी कारण इसे 'गुप्त' कहा गया है।

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की यह साधना क्यों मानी जाती है खास? जानिए रहस्य

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की यह साधना क्यों मानी जाती है खास? जानिए रहस्यGupt Navratri: गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना और तंत्र उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। वर्ष में आने वाली चार नवरात्रियों में से माघ और आषाढ़ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान की जाने वाली साधनाएं आम नवरात्रि से अलग और अधिक गूढ़ मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की साधना विशेष फलदायी होती है। लेकिन सवाल यह है- गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की साधना को इतना खास क्यों माना जाता है?

Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभ

Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभAchala Saptami 2026: माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है। इसे 'अचला सप्तमी' या 'सूर्य जयंती' के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान सूर्यदेव ने अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट होकर संपूर्ण विश्व को आलोकित किया था।

और भी वीडियो देखें

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभव

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभवBhojshala: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर धार की आबोहवा में आज भी राजा भोज के पांडित्य और परमार वंश के गौरव की महक महसूस की जा सकती है। भोजशाला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उस कालखंड का जीवित दस्तावेज है जब धार 'संस्कृति' और 'संस्कृत' का वैश्विक केंद्र हुआ करता था।

माघ शुक्ल चतुर्थी को कहां मनाई जाती है गणेश जयंती?

माघ शुक्ल चतुर्थी को कहां मनाई जाती है गणेश जयंती?Ganesh Jayanti festival 2026: माघ शुक्ल गणेश जयंती को मुख्यतः महाराष्ट्र व कोंकण के तटीय क्षेत्रों में भगवान श्री गणेश के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह गणेश जयंती माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हिसाब से जनवरी और फरवरी महीने के मध्य में पड़ती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जनवरी, 2026)Today Rashifal 22 January 2026 | कैसा रहेगा आज 22 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

22 January Birthday: आपको 22 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 January Birthday: आपको 22 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय22 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com