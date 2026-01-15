16 January Birthday: आपको 16 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 16 जनवरी

दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 7, 16, 25

शुभ अंक : 7, 16, 25, 34

शुभ वर्ष : 2029

ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु

शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।

उपाय: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra): भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। जिन्होंने अपना करियर एक फैशन मॉडल के रूप में शुरू किया था।

कबीर बेदी ओएमआरआई (Kabir Bedi OMRI): एक भारतीय अभिनेता हैं।

कामिनी कौशल (Kamini Kausha): भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में काम किया है।

ओ.पी. नैय्यर (O.P. Nayyar): भारत के प्रसिद्ध संगीतकार।