सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

23 September Birthday: आपको 23 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 September Birthday
23 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Weekly Horoscope 22 To 28 September: नवरात्रि से शुरू हो रहा है सितंबर का नया सप्ताह, जानें किन राशियों पर होगी मां दुर्गा की कृपा
 
आपका जन्मदिन: 23 सितंबर
 
23 का अंक देखने पर ॐ का आभास देता है। जो कि भारतीय परंपरा में शुभ प्रतीक है। आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 23 को हुआ है। 23 का अंक आपस में मिलकर 5 होता है। जबकि 5 का अंक बुध ग्रह का प्रतिनिधि करता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार, तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं।
 
आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 23 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23
 
शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50
 
शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052
 
ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।
 
शुभ रंग : हरा, गुलाबी जामुनी, क्रीम
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा। वर्ष आपके लिए सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी। 
 
परिवार: पारिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
रामधारी सिंह 'दिनकर' (Ramdhari Singh 'Dinkar') - प्रसिद्ध हिंदी कवि और निबंधकार।
 
प्रेम चोपड़ा (Prem Chopra) - भारतीय अभिनेता।
 
यूसुफ मेहरअली (Yusuf Meherally) - भारतीय स्वतंत्रता सेनानी।
 
ब्रूस स्प्रिंगस्टीन (Bruce Springsteen) - अमेरिकी गायक और गीतकार।
 
श्रीनिवास शास्त्री (Srinivasa Sastri) - भारतीय राजनेता और समाज सुधारक।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्त
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 सितंबर, 2025)

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के गरबा नृत्य की 5 खास बातें, डांस करते हो तो जान लें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के गरबा नृत्य की 5 खास बातें, डांस करते हो तो जान लेंShardiya navratri 2025: गरबा नृत्य सिर्फ एक लोकनृत्य नहीं, बल्कि शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की आराधना का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तरीका है। यह नौ रातों का एक ऐसा उत्सव है, जो धर्म, संस्कृति, भक्ति, ऊर्जा और परंपरा को एक साथ जोड़ता है। इस वृत्ताकार नृत्य में न केवल मां दुर्गा की शक्ति का सम्मान होता है, बल्कि यह जीवन के शाश्वत चक्र को भी दर्शाता है। गरबा, जिसे ‘गर्भ दीप’ के चारों ओर किया जाता है, देवी की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है और हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह नृत्य खासकर गुजरात में अधिक होता है परंतु आजकल बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य्रदेश में भी इसकी धूम है।

Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेश

Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेशNavratri wishes for friends and family: 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा हैं। इस खास त्योहार पर आप अपने दोस्तों और परिवार को नवरात्रि के सबसे नए संदेश, स्टेटस और शायरी भेजें। जानें शुभ नवरात्रि की बधाई कैसे दें। यहां जुड़ें वेबदुनिया से और जानें इस पर्व से जुड़ी बेहतरीन सामग्री, शेयर करना ना भूलें अपनों को...

Weekly Horoscope 22 To 28 September: नवरात्रि से शुरू हो रहा है सितंबर का नया सप्ताह, जानें किन राशियों पर होगी मां दुर्गा की कृपा

Weekly Horoscope 22 To 28 September: नवरात्रि से शुरू हो रहा है सितंबर का नया सप्ताह, जानें किन राशियों पर होगी मां दुर्गा की कृपाWeekly Rashifal 22-28 September 2025: सितंबर महीने का नया हफ्ता इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 28 सितंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय....

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: साधना के 9 खास नियम

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: साधना के 9 खास नियमShardiya Navratri 2025: नवरात्रि का पर्व भक्ति और साधना का पर्व है. साल में चार नवरात्रि आती हैं- चैत्र और आश्विन (शरद ऋतु) में आने वाली नवरात्रि गृहस्थों के लिए होती हैं, जबकि आषाढ़ और पौष में आने वाली गुप्त नवरात्रि साधकों और संन्यासियों के लिए होती हैं. इस पवित्र समय में साधना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी साधना सफल हो सके. आइए जानते हैं 9 ऐसी ही खास बातें:

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?Dussehra muhurat 2025: वर्ष 2025 में हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार विजयादशमी या दशहरा 02 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दसवें दिन पड़ता है, जो कि भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय पर्व का प्रतीक है।

और भी वीडियो देखें

23 September Birthday: आपको 23 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 September Birthday: आपको 23 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 सितंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 23 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपाय

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपायShardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय करने से सुख, शांति और धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये उपाय देवी दुर्गा की कृपा पाने और ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के लिए 10 विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्त

Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्तNavratri 5th day vrat 2025: उपांग ललिता व्रत जिसे ललिता पंचमी भी कहा जाता है, देवी ललिता की पूजा और व्रत का एक पर्व है जो विशेषत: शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन मनाया जाता है। मां ललिता को देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है, जो दस महाविद्याओं में से एक हैं। नीचे इसके तिथि, महत्व और परंपराएं आपकी सुविधा के लिए दी जा रही हैं।

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधि

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधिDurga Pujan 2025: शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि 1 दिन में पू्र्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने की सामर्थ्य न हो तो निम्नानुसार क्रम व विधि से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेयस्कर रहता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com