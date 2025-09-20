गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

22 September Birthday: आपको 22 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 September Birthday
22 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 22 सितंबर
 
दिनांक 22 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: क्या आप जानते हैं? नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा कैसे स्थापित करें? जानें 10 शुभ नियम
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 1
 
शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57
 
शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060
 
ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान,
 
शुभ रंग : नीला, काला, भूरा
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है।
 
परिवार: पारिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं।
 
बिजनेस: नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
पवन कुमार चामलिंग (Pawan Kumar Chamling) - सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री।
 
सोनू सूद (Sonu Sood) - भारतीय अभिनेता।
 
जूलिया लुइस-ड्रेफस (Julia Louis-Dreyfus) - अमेरिकी अभिनेत्री और कॉमेडियन।
 
शारदा देवी (Sarada Devi) - भारतीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व।
 
रोहित सरदाना (Rohit Sardana) - भारतीय पत्रकार।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Weekly Horoscope 22 To 28 September: नवरात्रि से शुरू हो रहा है सितंबर का नया सप्ताह, जानें किन राशियों पर होगी मां दुर्गा की कृपा
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपाय

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपायShardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय करने से सुख, शांति और धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये उपाय देवी दुर्गा की कृपा पाने और ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के लिए 10 विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नौदुर्गा के 9 दिनों के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य और 9 स्तुति

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नौदुर्गा के 9 दिनों के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य और 9 स्तुतिShardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो गया है। इस बार यह पर्व 10 दिनों तक अर्थात 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इस अवसार पर जानिए नवरात्रि की नवदुार्ग के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य, 9 स्तुति सहित माता के वाहन, भुजाएं में अस्त्र शस्त्र और प्रत्यके माता के स्वरूप के बारे में जानिए चित्रों के माध्यम से।

25 September Birthday: आपको 25 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 September Birthday: आपको 25 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 सितंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 25 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Shadashtak Yoga 2025: शनि मंगल का षडाष्टक योग, 3 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Shadashtak Yoga 2025: शनि मंगल का षडाष्टक योग, 3 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभShani mangal ka shadashtak yog: वैदिक ज्योतिष में शनि को सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो एक राशि में लगभग ढाई साल तक रहते हैं। इस समय, 29 मार्च से मीन राशि में जाने के बाद वर्तमान में इसी राशि में वक्री अवस्था में हैं। 13 सितंबर को मंगल ने तुला राशि में गोचर करके शनि के साथ षडाष्टक योग बनाया है। यह योग 3 राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएNavratri remedies to solve every problem in life: नवरात्रि वह पावन समय होता है जब देवी दुर्गा के नौ रूपों की आराधना कर भक्त शक्ति, भक्ति और सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। यह सिर्फ पूजा-पाठ का नहीं, बल्कि नए संकल्प, नकारात्मकता से मुक्ति, और मनोकामना पूर्ति का भी विशेष अवसर होता है। ये उपाय न केवल ज्योतिषीय लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि मन और शरीर को भी शुद्ध करते हैं।

Indo pak war: क्या पाकिस्तान करेगा भारत पर अटैक या होगा आतंकवादी हमला?

Indo pak war: क्या पाकिस्तान करेगा भारत पर अटैक या होगा आतंकवादी हमला?india pakistan war prediction: 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। 7 मई को, भारत ने पाकिस्तान के 9 से अधिक आतंकवादी अड्डों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके जवाब में, 8 मई की रात को पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत के 15 शहरों पर हमला किया, लेकिन भारत ने इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया।
