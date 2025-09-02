मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  जन्मदिन
  Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

03 September Birthday: आपको 3 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 September Birthday
आपको 3 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!
 
03 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Lunar Eclipse 2025: खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन बचकर रहना होगा 6 राशियों को
 
आपका जन्मदिन: 3 सितंबर
अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 3 आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।
 
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
 
शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,
 
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052
 
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
 
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है। 
 
व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। 
 
करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

• शरद पवार (Sharad Pawar) - भारतीय राजनीतिज्ञ
 
• संजय कपूर (Sanjay Kapoor) - भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता
 
• शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) - भारतीय अभिनेता
 
• जेम्स मॉरिसन (James Morrison) - ब्रिटिश गायक और गीतकार
 
• गैरेथ सोथगेट (Gareth Southgate) - इंग्लिश फुटबॉल प्रबंधक और पूर्व खिलाड़ी

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
ALSO READ: Personality traits of september born: सितंबर में जन्मे लोगों में होती हैं ये खूबियां, जानिए किन खासियतों से गुलजार रहती है जिंदगी
