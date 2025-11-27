गुरुवार, 5 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 28 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 28 November 2025
1. मेष (Aries)
 
Today 28 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र की योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं। 
लव: प्रेम संबंधों की दूरी समाप्त होगी।
धन: आर्थिक स्थिति देखकर धन सावधानी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: अपने इष्टदेव के मंत्र जाप से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।ALSO READ: Panchak November 2025: नवंबर 2025 में कब से कब तक है पंचक, जानें समय और प्रभाव
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: करियर में थोड़ी चुनौती आ सकती है, लेकिन आपके प्रयास सफल होंगे। 
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ने से मन प्रफुल्ल होगा।
धन: धन के मामले में सुधार के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। 
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें, इससे आपके धन में वृद्धि होगी।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: नौकरी में किसी पुराने काम का अच्छा परिणाम अब मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में आपसी बातचीत से समस्याओं का समाधान होगा।
धन: धन के मामले में कुछ असमंजस हो सकता है।
स्वास्थ्य: शांति और धैर्य बनाए रखें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: व्यापार के कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में आज आपकी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है।
लव: प्रेमीजन के आपसी संवाद से रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन: धन के अपव्यय पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहतमंद बने रहने के लिए ध्यान लगाएं।
उपाय: चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी।ALSO READ: Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आज कोई पुराना काम सफल हो सकता है।
लव: प्रेमीजन अपने साथी के साथ समय बिताएंगे। 
धन: कारोबार में धन की स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: शरीर को सक्रिय रखने के लिए थोड़ा व्यायाम करें।
उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ असमंजस हो सकता है। 
धन: धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, खर्चों पर ध्यान देने की भी जरूरत है।
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग करें।
उपाय: ग्रहों की शुभता से दिन आपके लिए शुभ रहेगा, मंत्र जाप करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: हर क्षेत्र से कार्य में सफलता के योग हैं। 
लव: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: पुराने कर्ज या होम लोन से छुटकारा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं। 
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यक्षेत्र पर नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपने साहस से इनका सामना करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में चल रही तनातनी आपसी समझ से हल हो जाएगी।
धन: धन पाने के मामले में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। 
स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग करें। 
उपाय: आज लाल वस्त्र पहनना शुभ रहेगा।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। कारोबारियों को भी सफलता मिलेगी। 
लव: पार्टनर के साथ समझदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन: धन के मामले में लाभ के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आराम भी करें।
उपाय: सकारात्मक ऊर्जा हेतु भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल की नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे।
धन: धन की स्थिति बढ़ेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: आज आपको आराम और सही आहार की जरूरत है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, यह शुभ रहेगा।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में समझ बढ़ने से आपके रिश्ते में खुशियां आएंगी।
धन: किसी पुराने कार्य का लाभ प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य: माता की सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: भगवान श्रीविष्णु की पूजा करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: कार्य में थोड़ी कठिनाई के बाद स्थिति में सुधार होगा।
लव: प्रेम संबंधों में अच्छे समय का आनंद लें। 
धन: धन की स्थिति और बढ़ते खर्चों पर ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान-योग करें।
