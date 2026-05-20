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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Solar system view, including 12 architectural images related to the 2026 daily horoscope

1. मेष (Aries)

 
Today 21 May horoscope in Hindi 2026 :करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। टीम के साथ सहयोग बढ़ेगा।
लव: प्रेमी साथी के साथ समझ बढ़ेगी। 
धन: खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। 
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है, ध्यान रखें।
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी में प्रमोशन या सराहना मिल सकती है।
लव: परिवार और प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: लंबी अवधि के निवेश लाभकारी होंगे।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: गाय को हरा चारा दें।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे। 
लव: रिश्तों में संवाद से दूरी कम होगी।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ध्यान रखें।
उपाय: बुध ग्रह के लिए हरा कपड़ा दान करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर कठिन कार्यों में सफलता मिलेगी। 
लव: प्यार में मधुरता बढ़ेगी। रोमांटिक आउटिंग करें।
धन: पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: एलर्जी और सर्दी-जुकाम से सतर्क रहें।
उपाय: चांदी के बर्तन में जल दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। प्रमोशन या सराहना मिलने की संभावना।
लव: साथी के साथ समय बिताएं, संबंध मजबूत होंगे।
धन: निवेश के लिए अच्छा दिन है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा।
उपाय: रविवार को सूरज को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: ऑफिस में चुनौतियां आएंगी लेकिन समाधान संभव है।
लव: प्यार में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।
धन: खर्च नियंत्रण में रखें।
स्वास्थ्य: थकान और नींद की समस्या हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपकी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
लव: साथी से सुलह और समझ बनी रहेगी।
धन: पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: तुला राशि वाले व्रत का पालन करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेमीसंग रोमांस में नयापन आएगा।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: थोड़ी थकान हो सकती है।
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: बिजनेस में लाभ और करियर में प्रगति।
लव: रिश्तों में रोमांटिक समय मिलेगा।
धन: खर्च संतुलित करें, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: फिटनेस बनाए रखें।
उपाय: शुक्रवार को भगवान विष्णु को दूध चढ़ाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: ऑफिस में कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
लव: प्यार में स्थिरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: गुरुवार को हल्दी दान करें।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। टीम के साथ तालमेल बढ़ेगा।
लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।
धन: पैसों का प्रबंधन ध्यान से करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य, तनाव कम करें।
उपाय: गुरुवार को पानी में फूल डालें और दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: बिजनेस और नौकरी दोनों में लाभ के योग।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन और खुशी रहेगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और भोजन संबंधी वस्तुओं का दान करें।ALSO READ: 3 साल बाद आई अधिकमास की पद्मिनी एकादशी, जानें व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा
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