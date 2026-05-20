Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 21 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 21 May horoscope in Hindi 2026 :करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। टीम के साथ सहयोग बढ़ेगा।

लव: प्रेमी साथी के साथ समझ बढ़ेगी।

धन: खर्च पर नियंत्रण जरूरी है।

स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है, ध्यान रखें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में प्रमोशन या सराहना मिल सकती है।

लव: परिवार और प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: लंबी अवधि के निवेश लाभकारी होंगे।

स्वास्थ्य: पेट और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: गाय को हरा चारा दें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे।

लव: रिश्तों में संवाद से दूरी कम होगी।

धन: अचानक धन लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ध्यान रखें।

उपाय: बुध ग्रह के लिए हरा कपड़ा दान करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर कठिन कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्यार में मधुरता बढ़ेगी। रोमांटिक आउटिंग करें।

धन: पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी।

स्वास्थ्य: एलर्जी और सर्दी-जुकाम से सतर्क रहें।

उपाय: चांदी के बर्तन में जल दान करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। प्रमोशन या सराहना मिलने की संभावना।

लव: साथी के साथ समय बिताएं, संबंध मजबूत होंगे।

धन: निवेश के लिए अच्छा दिन है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा।

उपाय: रविवार को सूरज को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस में चुनौतियां आएंगी लेकिन समाधान संभव है।

लव: प्यार में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।

धन: खर्च नियंत्रण में रखें।

स्वास्थ्य: थकान और नींद की समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपकी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।

लव: साथी से सुलह और समझ बनी रहेगी।

धन: पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: तुला राशि वाले व्रत का पालन करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। मेहनत रंग लाएगी।

लव: प्रेमीसंग रोमांस में नयापन आएगा।

धन: धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: थोड़ी थकान हो सकती है।

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: बिजनेस में लाभ और करियर में प्रगति।

लव: रिश्तों में रोमांटिक समय मिलेगा।

धन: खर्च संतुलित करें, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: फिटनेस बनाए रखें।

उपाय: शुक्रवार को भगवान विष्णु को दूध चढ़ाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: ऑफिस में कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं।

लव: प्यार में स्थिरता बनी रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्की परेशानी हो सकती है।

उपाय: गुरुवार को हल्दी दान करें।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। टीम के साथ तालमेल बढ़ेगा।

लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।

धन: पैसों का प्रबंधन ध्यान से करें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य, तनाव कम करें।

उपाय: गुरुवार को पानी में फूल डालें और दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: बिजनेस और नौकरी दोनों में लाभ के योग।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन और खुशी रहेगी।

धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।