Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 07 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 07 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। सफलता के संकेत हैं।

लव: जीवनसाथी से मधुर संबंध बनेंगे। प्रेम जीवन ठीक।

धन: धन लाभ की संभावना है, लेन-देन में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द हो सकता है, जल का सेवन बढ़ाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: काम के क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। बॉस से सराहना मिलेगी।

लव: प्रेमी से मुलाकात का योग है। मन खुश रहेगा।

धन: खर्च अधिक रहेगा, लेकिन आय में भी बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है। घरेलू उपायों का सहारा लें

उपाय: सफेद चीजों का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

लव: नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

धन: निवेश से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधित समस्या हो सकती है।

उपाय: हरे कपड़े पहनें और मूंग दान करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज का दिन थोड़ी मेहनत वाला रहेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है।

धन: पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

उपाय: जल में केसर डालकर स्नान करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के नए मार्ग खुल सकते हैं। नौकरीपेशा को लाभ होगा।

लव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा।

धन: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने की सोचेंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा में वृद्धि होगी।

6. कन्या (Virgo)

करियर: पदोन्नति के योग हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा।

धन: आज कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: हरे फल का दान करें।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बदलाव के योग हैं, लेकिन जांच-परखकर कार्य करें।

लव: प्रिय व्यक्ति से उपहार मिल सकता है। मन प्रसन्न होगा।

धन: आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई गुप्त योजना सफल हो सकती है। वेतन वृद्धि होगी।

लव: आपका रिश्ता सार्वजनिक हो सकता है। अत: ध्यान रखें।

धन: अचानक धन खर्च हो सकता है। कारोबार में हानि संभव।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। सेहत परेशान करेगी।

उपाय: लाल फूल हनुमान मंदिर में चढ़ाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश यात्रा के योग हैं। छात्रों को सफलता मिलेगी।

लव: अविवाहितों को शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द रह सकता है।

उपाय: केले का पौधा लगाएं और पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत से मनचाहा परिणाम मिलेगा।

लव: जीवनसाथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। रोमांस हेतु समय ठीक।

धन: अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। वेतन बढ़ेगा।

लव: नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। समय ठीक रहेगा।

धन: फालतू खर्चों से बचें। कारोबार में नुकसान संभव।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत रह सकती है।

उपाय: नीले वस्त्र धारण करें और जल दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: छात्रों का रचनात्मक काम में मन लगेगा। नौकरी हेतु समय ठीक रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ मनमुटाव दूर होगा।

धन: आय के नए स्रोत मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।