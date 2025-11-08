रविवार, 9 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 09 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 09 November 2025
मेष राशि (Aries)
 
Today 09 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपको करियर में नई दिशा मिलेगी। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। 
लव: लव लाइफ अच्छी रहेगी। अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। 
धन: धन के मामले में दिन शुभ है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। 
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। व्यवसाय में छोटे-मोटे लाभ की संभावना है।
लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: करियर में प्रगति के योग हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: धन लाभ के प्रबल योग हैं। शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी। ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा (दूब) चढ़ाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। सहयोगियों का साथ मिलेगा।
लव: भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर से जुड़े रहेंगे। 
धन: निवेश से संबंधित कोई बड़ा निर्णय न लें। लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर के रोगी अपना ध्यान रखें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: नेतृत्व क्षमता से करियर में सफलता मिलेगी। बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे।
लव: लव लाइफ में उत्साह रहेगा। पार्टनर को कोई उपहार दे सकते हैं।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: अपनी आंखों का ध्यान रखें। 
उपाय: उगते सूर्य को जल चढ़ाएं।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा। व्यवसाय में सफलता के लिए नई रणनीति बनाएं।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: किसी को भी उधार देने से बचें। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: खान-पान पर विशेष ध्यान दें, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े करियर में लाभ होगा।
लव: रोमांटिक और खुशहाल दिन रहेगा। मनोरंजन के लिए समय मिलेगा।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। गुप्त शत्रु आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं।
लव: रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। झूठ बोलने से बचें।
धन: फिजूलखर्ची से बचें। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधान रहें। गुस्से पर नियंत्रण रखें।
उपाय: जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े करियर में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। रिश्तों में गहराई आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। दान करना शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। सुबह की सैर करें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: कार्य में एकाग्रता बनाए रखें। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है।
धन: जमीन से जुड़े निवेश में लाभ हो सकता है। समझदारी से खर्च करें।
स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। आराम पर ध्यान दें।
उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें।
 
कुम्भ राशि (Aquarius)
 
करियर: नए विचारों पर काम करेंगे। तकनीकी और शोध के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
लव: दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। रिश्तों में खुशी रहेगी।
धन: अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। आर्थिक मामलों में जोखिम ले सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चिंता मुक्त महसूस करेंगे।
उपाय: शनि देव को तेल और काले तिल चढ़ाएं।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: कला और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। सरकारी रुके कार्य बनेंगे।
लव: रिश्ते में भावनात्मकता बढ़ेगी। पार्टनर के लिए समय निकालें।
धन: अनावश्यक खर्चों से परेशानी हो सकती है। फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: पानी से जुड़ी बीमारियों से बचें।
Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर लिया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफल

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफलSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर किया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ को यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का संभावित प्रभाव दिया गया है:-

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)Saptahik Rashifal 03-09 November 2025: नवंबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 03 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

09 November Birthday: आपको 9 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 November Birthday: आपको 9 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 नवंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 नवंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय09 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए...

Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?

Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?10-16 November 2025 Saptahik Rashifal : नवंबर महीने का नया सप्ताह इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 10 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपका भाग्य....

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधि

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधिSuns entry into Scorpio sign: हिन्दू शास्त्रों के अनुसार वृश्चिक संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करते हैं। साल 2025 में, वृश्चिक संक्रांति मुख्य रूप से 16 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं...

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।
