Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 मई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 20 मई 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है।
आज का पंचांग: 20 मई 2026
वार: बुधवार
तिथि: चतुर्थी
पक्ष: शुक्ल पक्ष
नक्षत्र: आर्द्रा (रात 08:52 पीएम तक), उसके बाद पुनर्वसु
योग: धृति (सुबह 08:00 एएम तक), उसके बाद शूल
करण: बव (दोपहर 12:17 पीएम तक), उसके बाद बालव
सूर्य राशि: वृषभ
चंद्र राशि: मिथुन
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:01 एएम से 04:45 एएम
अभिजीत मुहूर्त- आज कोई नहीं (बुधवार को यह मुहूर्त मान्य नहीं होता)
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 12:19 पीएम से 02:01 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 07:11 एएम से 08:54 एएम
गुलिक काल- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:19 पीएम
आज का विशेष: विनायक चतुर्थी और बुध देव की पूजा
विनायक चतुर्थी: आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। आज श्री गणेश जी की पूजा करने से कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं।
आर्द्रा नक्षत्र: रात 08:52 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र शोध, तकनीक और सीखने के कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
बुधवार का उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और "ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:" मंत्र का जाप करें। यह व्यापार में वृद्धि और वाणी में मधुरता लाने के लिए श्रेष्ठ है।
शूल योग: आज सुबह 8 बजे के बाद 'शूल' योग शुरू होगा। इस दौरान यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतें और वाद-विवाद से बचें।