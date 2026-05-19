20 May Birthday: आपको 20 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 20 मई

दिनांक 20 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। आप अत्यधिक भावुक होते हैं। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख-दर्द से आप परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। ग्यारह की संख्या आपस में मिलकर दो होती है इस तरह आपका मूलांक दो होगा। इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है।

चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29

शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92

शुभ वर्ष : 2027, 2029, 2036

ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव

शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी।

परिवार: पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी।

सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा।

सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

नंदामुरी तारक रामा राव जूनियर (Nandamuri Taraka Rama Rao Jr. ): जिन्हें जूनियर एन.टी.आर. या तारक के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं।

नटवर सिंह (Natwar Singh): भारतीय राजनेता व विद्वान, भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री।

सुमित्रानंदन पंत (Sumitranandan Pant): एक भारतीय कवि थे। वह 20वीं सदी के हिंदी भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे।

आर.एन माधोलकर (R.N. Madholkar): भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने एक अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।