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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 20 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful pictures conveying the daily horoscope with the 12 zodiac signs

1. मेष (Aries)

 
करियर: आज नए अवसर मिलेंगे, मेहनत का फल शीघ्र प्राप्त होगा।
लव: प्रेमी साथी के साथ मधुरता और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: सहकर्मियों और अधिकारियों से सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी।
धन: खर्चों पर संयम रखें, निवेश लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य: पाचन या हल्की गैस की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना।
लव: साथी के साथ संवाद और तालमेल बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।
उपाय: गौमाता/ गाय को आहार दें, चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: पुराने प्रोजेक्ट सफल होंगे, अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।
लव: साथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।
धन: अचानक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या एलर्जी हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरी में पदोन्नति और सम्मान मिलने की संभावना।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें।
उपाय: पीले कपड़े पहनें और सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, टीम वर्क अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: निवेश लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कामकाज में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।
लव: संबंधों में समझ और मधुरता बढ़ेगी।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद फूलों का दान करें।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कारोबार में जोखिम उठाने का समय अनुकूल है। 
लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: पेशेवर जीवन में उन्नति की संभावना।
लव: संबंधों में समझ और मधुरता बढ़ेगी।
धन: निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं।
धन: कारोबारियों की वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नौकरी में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।
लव: प्रेमी साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।
धन: कारोबारी खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: आज गायत्री मंत्र जपें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल की नई योजनाएं फायदेमंद होंगी।
लव: सिंगल्स के लिए रोमांटिक मौका मिलेगा।
धन: कारोबार से आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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