Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 20 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

करियर: आज नए अवसर मिलेंगे, मेहनत का फल शीघ्र प्राप्त होगा।

लव: प्रेमी साथी के साथ मधुरता और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों और अधिकारियों से सहयोग मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी।

धन: खर्चों पर संयम रखें, निवेश लाभकारी रहेगा।

स्वास्थ्य: पाचन या हल्की गैस की समस्या हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना।

लव: साथी के साथ संवाद और तालमेल बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।

उपाय: गौमाता/ गाय को आहार दें, चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: पुराने प्रोजेक्ट सफल होंगे, अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।

लव: साथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।

धन: अचानक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या एलर्जी हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में पदोन्नति और सम्मान मिलने की संभावना।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा।

धन: आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें।

उपाय: पीले कपड़े पहनें और सूर्य देव को अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, टीम वर्क अच्छा रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: निवेश लाभकारी रहेगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना।

7. तुला (Libra)

करियर: कामकाज में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।

लव: संबंधों में समझ और मधुरता बढ़ेगी।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद फूलों का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कारोबार में जोखिम उठाने का समय अनुकूल है।

लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: पेशेवर जीवन में उन्नति की संभावना।

लव: संबंधों में समझ और मधुरता बढ़ेगी।

धन: निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।

लव: सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं।

धन: कारोबारियों की वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा।

उपाय: काले तिल का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।

लव: प्रेमी साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।

धन: कारोबारी खर्च नियंत्रित रखें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: आज गायत्री मंत्र जपें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल की नई योजनाएं फायदेमंद होंगी।

लव: सिंगल्स के लिए रोमांटिक मौका मिलेगा।

धन: कारोबार से आर्थिक लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।