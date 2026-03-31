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Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त से संबंधित सुंदर फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 01 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती पर क्या करें और क्या नहीं करें?

 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
1 अप्रैल 2026, बुधवार के लिए विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त यहां प्रस्तुत है। आज अप्रैल फूल डे, मूर्ख दिवस है। साथ ही व्रत की पूर्णिमा तथा गुरु हरकिशन पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 1 अप्रैल 2026
 
वार: बुधवार
 
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
 
शक संवत: 1948
 
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: चतुर्दशी
 
विशेष- वित्तीय वर्ष प्रारंभ, हाटकेश्वर जयंती
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (सुबह 09:25 तक), उसके बाद हस्त नक्षत्र।
 
योग: व्याघात (दोपहर 03:20 तक, उसके बाद हर्षण)।
 
करण: तैतिल (दोपहर 12:35 तक), फिर गर।
 
विशेष: आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसे सफलता और कौशल का नक्षत्र माना जाता है।
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: बुधवार को अभिजीत मुहूर्त वर्जित माना जाता है (इसके स्थान पर अमृत या शुभ चौघड़िया देखें)।
 
अमृत चौघड़िया: सुबह 07:45 से 09:20 तक।
 
शुभ चौघड़िया: सुबह 11:00 से दोपहर 12:35 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:37 से 05:27 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 से 03:15 तक।

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 12:35 से 02:10 तक (इस समय नए कार्यों की शुरुआत से बचें)।
 
यमगण्ड: सुबह 07:50 से 09:25 तक।
 
गुलिक काल: सुबह 11:00 से 12:35 तक।
 
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