Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 31 मार्च 2026, मंगलवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और त्रयोदशी
पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 31 मार्च 2026
वार: मंगलवार
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
शक संवत: 1948
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
तिथि: आज त्रयोदशी तिथि है।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: मघा (सुबह 07:10 तक), उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी।
योग: ध्रुव (दोपहर 03:05 तक, उसके बाद व्याघात)।
करण: कौलव (दोपहर 11:15 तक), फिर तैतिल।
विशेष: सुबह 07:10 के बाद गण्डमूल नक्षत्र समाप्त हो जाएगा।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:58 से 12:45 तक (दिन का सबसे शुभ समय)
अमृत काल: रात 11:50 से 01:35 तक (1 अप्रैल की सुबह)
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:38 से 05:28 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 से 03:15 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: दोपहर 03:30 से शाम 05:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 09:20 से 10:55 तक
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:05 तक