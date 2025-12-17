Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

18 December 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 18 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Kharmas 2025: खरमास में भूलकर भी न करें ये गलतियां, वर्ना होंगे जीवनभर परेशान
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग:18 दिसंबर, 2025, गुरुवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्दशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-अनुराधा
योग (सूर्योदयकालीन)-धृति
करण (सूर्योदयकालीन)-विष्टि
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय):दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय  
योगिनी वास-पश्चिम
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-वृश्चिक
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
आज का उपाय-विष्णु मन्दिर में केसर की खीर चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
 
सर्वार्थसिद्धि योग/मास शिवरात्रि/भद्रा/मूल प्रारंभ
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
18 December Birthday: आपको 18 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजामयुद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?Gudi Padwa:19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होने वाला है। इसे नव संवत्सर, उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा, नवरेह, चेटीचंड, बैसाखी और गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द का प्रचलन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यह सभी क्षेत्रीय नाम है।

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूलChaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 मार्च, 2026)Today 25 March 2026 horoscope in Hindi : आज 25 मार्च 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय25 March 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

25 March Birthday: आपको 25 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 March Birthday: आपको 25 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!27 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

मंगल का कुंभ राशि में उदय 2026: इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान, बढ़ सकती हैं परेशानियां

मंगल का कुंभ राशि में उदय 2026: इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान, बढ़ सकती हैं परेशानियांMars Rising 2026: ज्योतिष जगत में 26 मार्च, 2026 की तारीख बेहद अहम होने वाली है। इस दिन ऊर्जा और साहस के कारक मंगल देव शनि की राशि कुंभ में उदित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जहाँ यह 'मंगलोदय' कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगा, वहीं मिथुन, कर्क और कन्या राशि के जातकों को अपनी चाल थोड़ी संभलकर चलनी होगी।

मंगल का कुंभ राशि में उदय 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

मंगल का कुंभ राशि में उदय 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभMars Rising 2026: ग्रहों के सेनापति और ऊर्जा के कारक मंगल देव 26 मार्च, 2026 को शनि की राशि कुंभ में उदित होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का उदय होना शौर्य, पराक्रम और रुकी हुई ऊर्जा के पुनः संचार का प्रतीक माना जाता है। मंगल का यह बदलाव विशेष रूप से 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा।
