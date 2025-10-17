शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

18 October 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 18 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Dhanteras 2025: धनतेरस पर शनि प्रदोष का महासंयोग, शिव कृपा से ये उपाय दिलाएंगे दोगुना लाभ
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 18 अक्टूबर, 2025, शनिवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक  
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-शनिवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वादशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पूर्वाफाल्गुनी
योग (सूर्योदयकालीन)-ब्रह्म
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-नैऋत्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-कन्या
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
 
धनतेरस/शनि प्रदोष/धन्वन्तरि जयंती
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
आज का उपाय-शनि मन्दिर में तिल के तेल के 13 दीपक प्रज्वलित करें। 
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी में

Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी मेंBhai dooj ki pauranik katha: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसकी कथा भगवान यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी होने के कारण इस दिन को मूल रूप से यम द्वितीया कहते हैं। आओ जानते हैं कि यह इस दिन भाई दूज क्यों मनाई जाती है और क्यों यमदेव की पूजा करते हैं।

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Yama Panchak 2025: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव को क्यों कहते हैं यम पंचक?

Yama Panchak 2025: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव को क्यों कहते हैं यम पंचक?यम पंचक का संबंध मुख्य रूप से दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव से है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (धनतेरस) से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया (भाई दूज या यम द्वितीया) तक चलने वाली पांच तिथियों का समूह होता है।

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खेNumerology tips for wealth Diwali:दिवाली सिर्फ दीयों का त्यौहार नहीं, बल्कि अंकों की शक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करने का महापर्व है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे गोपनीय उपाय बताए गए हैं, जो सामान्यतः सार्वजनिक नहीं होते, लेकिन धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं...

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Dhanteras 2025: ये हैं धतेरस की 3 लकी राशियां, धन त्रयोदशी पर 'बुधादित्य योग' बनाएगा इन्हें मालामाल

Dhanteras 2025: ये हैं धतेरस की 3 लकी राशियां, धन त्रयोदशी पर 'बुधादित्य योग' बनाएगा इन्हें मालामालDhanteras 2025 budhaditya yog: इस वर्ष का धनतेरस पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। इस बार, यह त्योहार 18 अक्टूबर 2025 को शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिससे इस पर शनि देव की विशेष कृपा का भी योग बन रहा है। ज्योतिषविदों के अनुसार, तुला राशि में बुध और सूर्य की युति से निर्मित होने वाला 'बुधादित्य योग' तीन विशेष राशियों के लिए धन, समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खोलेगा।

Dhanteras Shopping 2025: धनतेरस पर शॉपिंग में क्या खरीदें और क्या न खरीदी करें, जानें लिस्ट

Dhanteras Shopping 2025: धनतेरस पर शॉपिंग में क्या खरीदें और क्या न खरीदी करें, जानें लिस्टDhanteras Diwali Shopping List 2025: धनतेरस हिंदू धर्म में दीपावली से पहले आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे 'धन त्रयोदशी' भी कहा जाता है। इस दिन धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं धनतेरस 2025 में क्या खरीदें और क्या न खरीदी करें, जानें शॉपिंग लिस्ट...

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali lakshmi pujan 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 2025: सही समय, सामग्री और पूजा विधि

Diwali lakshmi pujan 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन 2025: सही समय, सामग्री और पूजा विधिDiwali lakshmi pujan Time and vidhi: इस बार सभी मत से 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रात में शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा होगी। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल या निशीथ काल में होती है परंतु परंपरा अनुसार लोग इन दोनों के मध्य काल में किसी शुभ मुहूर्त पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं पूजा का सही समय और विधि।

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।
