Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 07 October 2025:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग: 07 अक्टूबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
शुभ विक्रम संवत्-2082,
शक संवत्-1947,
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-आश्विन
पक्ष-शुक्ल
ऋतु-शरद
वार-मंगलवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पूर्णिमा/प्रतिपदा-(क्षय)
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-रेवती
योग (सूर्योदयकालीन)-ध्रुव
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
राहुकाल (अशुभ समय):
दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
दिशा शूल-ईशान
योगिनी वास-वायव्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-मेष
आज के विशेष उपाय:
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
आज का उपाय-हनुमान मन्दिर में सिन्दूर का चोला चढाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
सर्वार्थ अमृतसिद्धि योग/पंचक समाप्त/कार्तिक स्नान यम-नियम प्रारम्भ
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र