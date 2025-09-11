गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

12 September 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 12 September 2025 : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: sanja ke geet : संजा लोकपर्व के लोकप्रिय सरल और प्यारे गीत
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 12 सितंबर, 2025, शुक्रवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-शुक्रवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पंचमी
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-भरणी
 
योग (सूर्योदयकालीन)-व्याघात
 
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):
 
प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चन्द्र स्थिति-वृषभ
 
दिशा शूल-वायव्य 
 
योगिनी वास-दक्षिण
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:।
 
आज का उपाय-लक्ष्मी मन्दिर में खीर चढ़ाएं। 
 
वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: षष्ठी श्राद्ध
 
यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
