शनिवार, 6 सितम्बर 2025
पं. हेमन्त रिछारिया

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

05 सितंबर 2025
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 05 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 5 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Pitru Paksha: 2025 में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 5 सितंबर, 2025, शुक्रवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-भाद्रपद
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शरद
 
वार-शुक्रवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-त्रयोदशी
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-श्रवण
 
योग (सूर्योदयकालीन)-शोभन
 
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):
 
प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
दिशा शूल-वायव्य 
 
योगिनी वास-दक्षिण
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चंद्र स्थिति-मकर
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:।
 
आज का उपाय-शिवजी का दुग्धाभिषेक करें।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
प्रदोष व्रत/सर्वार्थसिद्धि योग/जातकर्म/नामकरण
 
यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें। (यात्रा में सफलता मिलेगी)
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
