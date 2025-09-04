05 September Birthday: आपको 5 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 5 सितंबर आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है। 5 का मूलांक भी 5 ही होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23 शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50

शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052 ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।

शुभ रंग : हरा, गुलाबी, जामुनी, क्रीम आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

रिश्ते और परिवार: दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। परिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। यह वर्ष सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी।

करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Sarvepalli Radhakrishnan) - भारत के दूसरे राष्ट्रपति और एक महान दार्शनिक। उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) - भारतीय फिल्म अभिनेता। फ्रेडी मर्करी (Freddie Mercury) - ब्रिटिश गायक और गीतकार, बैंड 'क्वीन' के प्रमुख गायक।