08 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त

Today Shubh Muhurat 08 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 08 August Muhurat :

शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-दक्षिणायण

मास-श्रावण

पक्ष-शुक्ल

ऋतु-वर्षा

वार-शुक्रवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्दशी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराषाढ़ा

योग (सूर्योदयकालीन)-आनन्द

करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज

लग्न (सूर्योदयकालीन)-कर्क

शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक

राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक

दिशा शूल-वायव्य

योगिनी वास-पश्चिम

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-मकर

जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-पूर्णिमा व्रत/सर्वार्थसिद्धियोग/ भद्रा

यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें।

आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:।

आज का उपाय-लक्ष्मी मंदिर में मखाने की खीर अर्पित करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

