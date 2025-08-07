गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

08 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त

08 August 2025 ke Muhurat
Today Shubh Muhurat 08 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।ALSO READ: भाई के कौन से हाथ में बांधना चाहिए राखी?
 
प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 08 August Muhurat : 
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-श्रावण
पक्ष-शुक्ल
ऋतु-वर्षा
वार-शुक्रवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्दशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराषाढ़ा
योग (सूर्योदयकालीन)-आनन्द
करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कर्क
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक
राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-पश्चिम
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चंद्र स्थिति-मकर
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-पूर्णिमा व्रत/सर्वार्थसिद्धियोग/ भद्रा
यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें।
आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:।
आज का उपाय-लक्ष्मी मंदिर में मखाने की खीर अर्पित करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
प्यार, सुरक्षा और वादों का त्योहार रक्षाबंधन, ये 5 उपाय चमकाएंगे आपका भाग्य

प्यार, सुरक्षा और वादों का त्योहार रक्षाबंधन, ये 5 उपाय चमकाएंगे आपका भाग्यBest remedies on Rakhi Purnima 2025: भाई-बहन के रक्षाबंधन के पावन और खूबसूरत पर्व पर यहां आपको दिए जा रहे हैं 5 असरदार और पारंपरिक उपाय। जिन्हें रक्षाबंधन के दिन करने से शुभ फल और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की मान्यता है। ये उपाय जहां आपकी किस्मत को चमका देंगे, वहीं आपके भाई या बहन के जीवन में भी निरंतर खुशियां लेकर आने वाले साबित होंगे...

रक्षाबंधन पर भूलकर भी न दें बहनों को ये 7 गिफ्ट्स, वरना रिश्ते में आ सकती है दरार

रक्षाबंधन पर भूलकर भी न दें बहनों को ये 7 गिफ्ट्स, वरना रिश्ते में आ सकती है दरारavoid gifting these things on Raksha bandhan: रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र और भावनाओं से भरा त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहन को उपहार देकर अपना स्नेह और वादा जताता है।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

रक्षाबंधन पर भाई को दें ये 5 खास चीजें, बुरी नजर से होगी रक्षा, बढ़ेगा प्यार

रक्षाबंधन पर भाई को दें ये 5 खास चीजें, बुरी नजर से होगी रक्षा, बढ़ेगा प्यारRakhi Gifts for Brother : रक्षाबंधन का पावन पर्व, भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि बहनों के प्यार, शुभकामनाओं और भाइयों की रक्षा का संकल्प है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी बांधते समय कुछ खास चीजें देने से भाई को बुरी नजर से बचाने और उनके जीवन में समृद्धि लाने में मदद मिल सकती है?

रक्षा बंधन पर भाई को दें अपने हाथों से बने ये हैंडमेड DIY गिफ्ट्स

रक्षा बंधन पर भाई को दें अपने हाथों से बने ये हैंडमेड DIY गिफ्ट्सunique rakhi gifts for brother: रक्षा बंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, भाई-बहन के उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें बचपन की शरारतें, साथ बिताए हुए पलों की मुस्कानें और जीवनभर साथ निभाने का वादा होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है।

बुध का कर्क राशि में उदय, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

बुध का कर्क राशि में उदय, 5 राशियों को रहना होगा संभलकरbudh ka kark me uday ka fal 2025: 9 अगस्त 2025 को बुध ग्रह उदित हो रहे हैं जो कि 24 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए अस्त हो गए थे। बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, एकाग्रता, कुशल वक्ता, लेखक, शिक्षक और मिलनसारिता का कारक ग्रह माना गया है। इसके उदय होने से 12 राशियों पर इन सभी क्षेत्र का पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी 12 राशियों का राशिफल।

रक्षाबंधन के दिन गणेशजी को क्यों बांधते हैं सर्वप्रथम राखी? जानें कैसे बांधें?

रक्षाबंधन के दिन गणेशजी को क्यों बांधते हैं सर्वप्रथम राखी? जानें कैसे बांधें?Why do we tie Rakhi to Lord Ganesha: हिन्दू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को अधिक मजबूत बनाने तथा भाई के लंबे और सूखी जीवन की प्रार्थना करने के लिए रक्षाबंधन के दिन श्रीगणेश जी को राखी बांधी जाती है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण प्रतीक और मान्यता आ‍धारित हैं, तो आइए, इस लेख के माध्यम यह समझते हैं कि रक्षाबंधन पर गणेश जी को राखी क्यों बांधी जाती है...

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपाय

सूर्य सिंह संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, कर लें 5 अचूक उपायSingh sankranti 2025 : सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने को सिंह संक्रांति कहते हैं। 17 अगस्त 2025 रविवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इस दिन का कुछ प्रांतों में बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि यह सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य के इस राशि में जाने से लोग खांसी और ठण्ड से पीड़ित होंगे दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा। एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर सूखे के कारण अकाल की संभावना बनेगी।

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्रRaksha Bandhan 2025 date n time: रक्षा बंधन का पावन पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, प्रेम और सद्भाव का एक व्यापक संदेश देता है। यह भाई-बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस साल दिन और रात में 9 अगस्त को राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए पूरे दिन कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं।

इस रक्षाबंधन पर बहन किस रंग की राखी बांधें अपने प्रिय भाई को, जानें 12 राशि के अनुसार

इस रक्षाबंधन पर बहन किस रंग की राखी बांधें अपने प्रिय भाई को, जानें 12 राशि के अनुसारRakhi color according to zodiac sign: रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनके लंबे जीवन, सुख-समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं। अगर आप अपनी भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग चुनती हैं, तो यह और भी शुभ और फलदायक माना जाता है। यहां 12 राशियों के अनुसार राखी का शुभ रंग बताया गया है, जिसे आप इस रक्षाबंधन पर चुन सकती हैं:
