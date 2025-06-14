16 जून 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्त

Today Shubh Muhurat 16 June 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।ALSO READ: देवशयनी एकादशी 2025 में कब आएगी, सुख समृद्धि के लिए कौन से 5 उपाय करें? आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 16 June Muhurat :

शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-उत्तरायण

मास-आषाढ़

पक्ष-कृष्ण

ऋतु-ग्रीष्म

वार-सोमवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-पंचमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-धनिष्ठा

योग (सूर्योदयकालीन)-वैधृति

करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मिथुन

शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक

राहुकाल-प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक

दिशा शूल-आग्नेय

योगिनी वास-दक्षिण

गुरु तारा-अस्त

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-कुम्भ

जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-पंचक प्रारंभ/सौर आषाढ़ मास प्रारंभ

यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।

आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।

आज का उपाय-शिव मंदिर में मीठा दही भेंट करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र