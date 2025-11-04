kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?

kab hai 2025 me kartik purnima: साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 5 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दिन बुधवार को है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन किए गए स्नान, दान और दीपदान का फल कई गुणा अधिक होता है।

कार्तिक पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर का एक विशेष पर्व है, जो विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखता है।





यह दिन विशेष रूप से त्रेतायुग में भगवान श्रीराम द्वारा श्रीलंका के रावण को हराकर अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाने का पर्व दीपावली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, कार्तिक पूर्णिमा को श्री गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है, जिनके योगदान को सिख धर्म और भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व दिया गया है।

कार्तिक पूर्णिमा कब है 2025 में, जानें शुभ मुहूर्त:

कार्तिक पूर्णिमा बुधवार, नवंबर 5, 2025 को

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 4 नवंबर 2025, रात 10:36 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त: 5 नवंबर 2025, शाम 06:48 बजे

स्नान-दान का शुभ मुहूर्त (ब्रह्म मुहूर्त): उदया तिथि के अनुसार सुबह 04:51 बजे से 05:43 बजे तक।