मंगलवार, 26 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (11:10 IST)

Shukra Gochar 2025: शुक्र का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियां रहें संभलकर

shukra ka kark rashi me gochar 2025
shukra gochar kark rashi 2025: 21 अगस्त 2025 को शुक्र ग्रह ने चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश किया है। 15 सितंबर 2025 तक 3 राशियों को संभलकर रहना होगा क्योंकि शुक्र ग्रह तब तक इसी राशि में रहेंगे। ऐश्वर्य, धन, कला और साहित्य के कारक ग्रह शुक्र का फल चंद्रमा की राशि में होने के कारण मिलाजुला मिल सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।
 
1. तुला राशि: आपकी कुंडली के लग्न और आठवें भाव के स्वामी शुक्र का आपके कर्म यानी दशम भाव में गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप कार्य में रुकावट के बाद सफलता मिलेगी। इसके चलते आप मानसिक रूप से बैचेन रह सकते हैं। बेहतर होगा कि आप कार्यस्थल और घर परिवार में किसी से वाद विवाद न करें। वाणी पर संयम रखें। अतः इस गोचर से मिले-जुले परिणाम प्राप्त होंगे।
 
2. मकर राशि: आपकी कुंडली के पंचम और दशम भाव के स्वामी शुक्र का सप्तम भाव गोचर हुआ है। शुक्र सप्तम भाव के कारक हैं लेकिन यह जननेंद्रियों से संबंधित परेशानियां खड़ी कर सकता है। यात्राओं में कष्ट हो सकता है। दांपत्य जीवन में विवाद से बचकर रहें। आजीविका में भी बीच-बीच में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अतः इस गोचर से मिले-जुले परिणाम प्राप्त होंगे।
 
3. कुंभ राशि: आपकी कुंडली के चौथे भाव और नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का छठे भाव में गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्यक्षेत्र में सावधानीपूर्वक कार्य करना होगा। यदि किसी से आपका विवाद या दुश्मनी है तो सतर्क रहें। आपकी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। वाहन इत्यादि चलाते वक्त सावधानी रखें। किसी भी स्त्री से इस समय वाद विवाद करना उचित नहीं रहेगा।
Webdunia
